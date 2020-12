Com 6 novos casos em 24h, Novo Progresso tem aumento na média móvel diária de covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O município de Novo Progresso registrou 6 novos casos da Covid-19 nesta terça-feira (1°) e viu a média móvel de casos subir, em relação ao balanço dos últimos dias. No total, 1053 pessoas já tiveram a doença no município entre elas 1020 foi recuperada.

No total, 1053 pessoas já tiveram a doença em Novo Progresso. Nas últimas 24 horas, 6 novos casos foram registrados e 4 pessoas estão internadas com diagnostico da Covid-19 no município.

You May Also Like