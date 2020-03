Com a bandeira de Novo Progresso “Rangel Anaconda” comemora mais uma vitória no Rio de Janeiro

Rangel Anaconda Levanta bandeira de Novo Progresso após a vitória sobre Bruno Tsunami. (Foto: Reprodução/Combate).

“Rangel Anaconda venceu Bruno Tsunami por decisão unânime dos jurados”

O lutador que é natural da cidade de Itaituba , leva à Bandeira do município de Novo Progresso em suas lutas. Rangel ganhou mais uma e se aproxima do cinturão do Shooto Brasil 2020. Veja pontuação do lutador AQUI. Veja Resultados AQUI



A luta foi no ultimo domingo 01 de Março de 2020 , Rangel ganhou os 3 rounds por decisão unânime dos juízes , agora é favorito na disputa do cinturão da categoria até 70 kg.

Rangel Anaconda lutou e superou Bruno Tsunami , os juízes por unanimidade deram vitória para o lutador que comemorou com a Bandeira do município de Novo Progresso.

O Itiatubense representa o município de Novo Progresso – sempre levanta à Bandeira do município – para muitos causa estranheza, mas foi onde ele conseguiu apoio para hoje chegar onde esta.

O Lutador “Rangel Ribeiro de Sa” esta inscrito como representante do município de Novo Progresso. Acesse o link AQUI

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

