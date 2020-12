Com apenas um voto contra, Câmara aprova reajuste de prefeito, vice, vereadores e secretários em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a aprovação do projeto, o clima ficou tenso nas galerias da Câmara, apesar da presença da polícia que foi convocada pela presidência do legislativo para garantir a segurança dos vereadores, e foi necessário suspender os trabalhos por alguns minutos. Quando os ânimos se acalmaram, a votação foi retomada.

A votação foi tumultuada, marcada pelos protestos de pessoas do povo contrárias ao reajuste de salários de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Com faixas e cartazes, e até um megafone, os manifestantes gritavam palavras de ordem.

Apenas um voto contrário ao reajuste dos subsídios foi registrado durante a votação do projeto, foi do vereador Paulo Gasolina (PSDB).

