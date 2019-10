Com apoio da Polícia Militar e órgãos públicos, Justiça faz reintegração de posse no Maicá em Santarém

Polícia Militar deu apoio à reintegração de posse no bairro Maicá, em Santarém — Foto: Bena Santana/94 FM

Área pertencente a um empresário estava ocupada por posseiros há quase dois anos.

Uma ação integrada com a presença da Polícia Militar, órgãos públicos do Estado e do município, e de dois oficiais de Justiça, deu cumprimento na manhã desta segunda-feira (28), a uma reintegração de posse no bairro Maicá, em Santarém, região oeste.

A ação foi comandada pela 2ª Companhia de Missões Especiais (2ª Cime) da Polícia Militar. Segundo o comandante da 2ª Cime, major Wilton Chaves, o trabalho integrado tem garantido que reintegrações de posse sejam feitas com o mínimo de problemas.

“Estamos na área com 70 policiais, Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Conselho Tutelar, Bombeiros, Samu e assistência social, para fazer a reintegração com o menor transtorno possível. Temos outras reintegrações para cumprir e sempre com o apoio de órgãos do estado e do município”, disse.

A área reintegrada na manhã desta segunda-feira pertence ao empresário Jaime Carneiro Melo. Segundo ele, o terreno é herança de família e foi deixado para ele pelo pai.

“Há um ano e oito meses o terreno foi invadido. Atualmente, cerca de 25 a 30 famílias estavam na área, mas não eram pessoas que moravam lá. Eram pessoas que iam comprando o terrenos dos primeiros invasores. Os que invadiram a primeira vez não estão mais lá no local. A princípio tentei fazer acordo com os invasores, como eles não quiseram, parte para a Justiça e hoje veio a reintegração”, contou Jaime.

Por G1 Santarém — PA

