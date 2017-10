Com aproximação de asteroide da Terra, cientistas fazem exercício de defesa

Ao chocar-se com a Terra, o objeto pode ter efeito similar ao do asteroide que se chocou contra a cidade de Cheliabinsk, no centro da Rússia, deixando mais de mil feridos.

Chamado de 2012 TC4, o asteroide foi descoberto orbitando a Terra desde 2012 e este ano voltou a ser detectado pelos estudiosos do espaço. De acordo com a ESA e a Nasa, é provável que em 2079 ele se choque contra o planeta.

Um asteroide passará muito perto do planeta Terra nesta quinta-feira (12), de acordo com cientistas da Agência Espacial Europeia (ESA), e a ocasião será aproveitada para “treinar” a defesa planetária para um evento de grave ameaça.

