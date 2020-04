Com atividades suspensas,iniciam-se obras no Legislativo Municipal

(Foto:Divulgação) – Uma portaria foi publicada no mês de março pelo Presidente da casa Vereador Chico Sousa (PSC) – suspendendo às atividades e o atendimento ao público até o dia 02 de Abril.

Uma nova portaria será editada prorrogando a suspensão até dia 13 de Abril em medida de prevenção ao combate a epidemia Covid-19 (coronavirus), informou assessoria do legislativo ao Jornal Folha do Progresso.

A Câmara Municipal de Novo Progresso, que teve atividades suspensas no dia 19 de março de 2020, estendida até 13 de Abril, aproveita para realizar obras de ampliação e reparos no prédio do Legislativo.



O projeto conta com ampliação do plenário, construção de uma sala com banheiro e pintura no prédio do Legislativo.

A empresa “Construções Dourado e Correa Construtora LTDA”, é responsável pela execução da obra que tem até junho para entregar o contrato com as obras conclusas.

