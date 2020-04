Com aulas suspensa escola Tancredo Neves disponibilizam atividades pedagógicas para alunos

Durante a temporada em casa, em razão das medidas de contenção do Coronavírus a escola Tancredo Neves disponibiliza atividades pedagógicas para os alunos.(Foto:Divulgação)

Horários

07h30mn até 11 horas.

18 horas até 21h30mn.

Rede Municipal

As escolas estão encontrando alternativa , os estudantes da rede municipal de Novo Progresso poderão manter a rotina de estudos, com a ajuda da família. Nesta semana de adaptação , as escolas municipais disponibilizará atividades e materiais didáticos, voltadas a cada ano letivo, de acordo com os conteúdos previstos pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Pais e responsáveis devem procurar a unidade escolar em que o filho está matriculado para buscar os materiais.

A partir de 01 de Abril para evitar a propagação do Coronavírus, foi prorrogado a suspensão das aulas até dia 13/04, com o objetivo é evitar a aglomeração de pessoas.

Leia aviso Escolta Tancredo Neves

