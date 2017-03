Com baixa nos estoques, Hemopa convoca doares de sangue no Pará

Hemocentro enfrenta queda de mais de 30% no número de coletas.

Doenças causadas pelo inverno amazônico e chuvas impactaram nas doações

A Fundação Hemopa está em estado de alerta e convoca, com urgência, doadores de todos os tipos sanguíneos para suprir estoque de sangue do hemocentro, que atende integralmente a demanda transfusional de mais de 200 hospitais espalhados pelo Pará. Segundo a Fundação, o órgão enfrenta uma queda de mais de 30% do número de coletas.

Para a assistente social do órgão, Juciara Farias, as doenças ocasionais do inverno amazônico, que inabilitam temporariamente a doação de sangue, associada às intensas chuvas do período, que dificultam acesso ao serviço, são alguns dos fatores que contribuem para o quadro.

De acordo com o Hemopa, o equilíbrio entre a demanda e a oferta de sangue seria alcançado com uma média diária de 350 coletas de bolsas de sangue, que fracionada em hemocomponentes, corresponde ao atendimento médio de 1.400 pacientes. Juciara Farias informou que, sem crises, na sede do hemocentro em Belém, as doações de sangue variam entre 250 a 200 coletas.

Quem pode doar sangue:

Pessoas com boa saúde, que tenham entre 16 e 69 anos e pesem acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou responsável legal. É necessário portar documento de identidade original, assinado e com foto, além de estar bem alimentado. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher, a cada três.

Serviço: A Fundação Hemopa fica localizada na rravessa Padre Eutíquio, 2.109, no bairro de Batista Campos, e no acesso ao Pórtico Metrópole, na entrada do shopping Castanheira (BR-316, km 1). As coletas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 17h. Mais informações: 08002808118 e 3110-6500.

