Com Barrios titular, Grêmio empata e perde a vice-liderança do Gaúcho

O Grêmio desperdiçou neste domingo uma grande oportunidade de se aproximar do Novo Hamburgo, líder do Campeonato Gaúcho. Para piorar, o Tricolor perdeu a vice-liderança do torneio para o Caxias ao empatar em casa por 1 a 1 com o Veranópolis, em duelo válido pela oitava rodada do Estadual.

Com sete desfalques, dentre eles Marcelo Grohe, Geromel e Bolaños, o Grêmio não realizou uma boa atuação naquela que foi a primeira partida de Lucas Barrios no time titular. Pouco participativo, o paraguaio não ofereceu perigo à meta do Veranópolis e ainda deixou o campo com um cartão amarelo.

Terceiro colocado, com 13 pontos, o Grêmio terá mais uma oportunidade de encostar no líder nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Já o Veranópolis, na quarta posição, também com 13 pontos, receberá o Passo Fundo às 20h30 do mesmo dia.

O jogo – O Grêmio começou exercendo pressão e balançou as redes logo aos 11 minutos, mas o gol foi invalidado pela posição irregular de Kannemann, que havia aproveitado rebote do goleiro Reynaldo. A partir de então, o jogo ficou morno, sem chances claras para ambos os lados.

Seguro defensivamente, o Veranópolis abriu o placar em uma falha de Léo, substituto do lesionado Marcelo Grohe. Aos 26, o atacante Gustavo girou sobre Léo Moura e arriscou de longe. A bola quicou na pequena área e enganou o goleiro tricolor, que não conseguiu se recuperar no lance.

O gol acordou o Grêmio na reta final do primeiro tempo. O time da casa voltou a pressionar os visitantes e por pouco não chegou ao empate com Ramiro, que belo lançamento da esquerda, dominou com o peito e chutou de primeira, mas Reynaldo caiu bem para fazer a defesa e garantir a vitória parcial do Veranópolis.

Com outra atitude em campo, o time de Renato Portaluppi conquistou a igualdade logo aos quatro minutos da etapa final, graças a ótimo lançamento de Ramiro, que achou Luan dentro da área. O camisa 7 tirou dois marcadores com a matada no peito e finalizou sem chances para Reynaldo.

Já sem Barrios no time – foi substituído por Everton -, o Grêmio teve a chance de virar aos 19, quando Léo Moura cruzou na cabeça de Pedro Rocha, que testou fraco, facilitando a defesa de Reynaldo. Dois minutos depois, o lateral cobrou falta da intermediária com categoria, mas o arqueiro do Veranópolis espalmou para a lateral.

Nos minutos finais, de forma desorganizada, o Grêmio tentou o gol da vitória na base do abafa, com muitos cruzamentos e lançamentos. Mas, graças à sua eficiência defensiva, o Veranópolis soube segurar os mandantes e deixou a Arena com um ponto.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

