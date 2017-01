Com cabeça raspada, Eike Batista é transferido para Bangu 9

Empresário deixou o presídio Ary Franco, onde ficou por duas horas, agarrado em um travesseiro

Após ficar por aproximadamente duas horas no presídio Ary Franco, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o empresário Eike Batista foi transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. O ex-bilionário e agora detento deixou o local já com a cabeça raspada, procedimento comum no sistema carcerário.

Como pontuou o G1, Eike deixou o primeiro presídio a bordo de uma viatura policial e saiu agarrado em um travesseiro. Ele será encaminhado para o Presídio Bandeira Stampa, mais conhecido como Bangu 9.

O dono do grupo EBX não pode ficar em Bangu 8, onde está Sérgio Cabral, por não ter nível superior de ensino. Eike Batista, suspeito de participar de crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, foi preso através da Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato.

