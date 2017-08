Com calor de 50º C, Iraque decreta feriado nacional

Trabalhadores também ficarão de folga nesta sexta por tradição

O governo iraquiano decretou nesta quinta-feira (10) feriado na capital Bagdá e em outras cidades do país, onde os termômetros marcaram 50º Celsius devido a uma intensa onda de calor.

De acordo com a emissora local Al Iraqiya, citando um comunicado das autoridades do Iraque, todos os escritórios públicos ficarão fechados durante todo o dia. Além disso, os funcionários do Estado foram dispensados do trabalho.

Segundo o Centro Nacional de Meteorologia iraquiano, as temperaturas podem ultrapassar os 50º C nas próximas horas.

No ano passado em Basra, no sul do país, os termômetros chegaram a registrar 53º C, uma das temperaturas mais altas que atingiram o Iraque. Na ocasião, o governo decretou dois dias de feriado. (ANSA).

