Com cheia dos rios, Defesa Civil está em alerta nos municípios do oeste do Pará

Alguns municípios já solicitaram visitas técnicas para darem entrada no processo de situação de emergência. Segundo a 4ª Redec, Almeirim está em uma situação mais delicada.

Por Geovane Brito, G1 Santarém

18/04/2017 14h09 Atualizado há 2 horas

Inúmeros problemas começam ou são acentuados em vários municípios amazônicos com a subida dos rios. A 4ª Regional da Defesa Civil do Baixo Amazonas (4ªRedec), para amenizar as consequências causadas durante o inverno, está monitorando a situação dos municípios da região oeste do Pará.

Segundo o sargento do órgão, Riler Lopes, o acompanhamento de cobertura da 4ª Redec (Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Curuá, Óbidos, Oriximiná, Juruti, Terra Santa, Faro, Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém) é feito de forma progressiva pela gestão municipal. Quando é constatado que as águas estão avançando além do esperado, são solicitadas visitas técnicas.

Ele informou que Prainha, Almeirim e Oriximiná devem receber agentes da Defesa Civil a partir da próxima semana para verificar se é possível dar início ao processo de solicitação de reconhecimento de estado de emergência. “Como os municípios têm uma certa deficiência técnica, orientamos que eles façam a solicitação para as visitas. Quanto mais tempo demora ajustando, mais vai demorar para o governo homologar o pedido”, disse Lopes.

Por sofrer influência maior da maré, a situação de Almeirim é considerada pela Defesa Civil como suscetível. Durante uma parte do dia, o terminal hidroviário é invadido pela água, logo em seguida ele aparece quando a água retorna ao nível normal.

Em Oriximiná, pouco mais de 1.000 famílias estão sendo afetadas diretamente com a enchente. Um levantamento vai ser feito para saber qual a situação dessas pessoas e quais medidas poderão ser implantadas para tentar minimizar os estragos.

“Quando não há condição de remover essas famílias, a Defesa Civil do município tem que achar alternativas para protegê-las dentro da própria área. Geralmente é feita a doação de madeiras para o levantamento das marombas e assoalhos”, informou Riler

Subida dos rios

Para a 4ª Redec, o nível do rio não está sendo considerado ideal, pois desde fevereiro ele apresenta uma anormalidade ao período, porém a instabilidade das chuvas proporciona uma subida das águas mais lenta.

Situação de emergência

De acordo com Riler Lopes, os municípios Óbidos e Monte Alegre decretaram situação de emergência e o governo federal reconheceu e publicou no Diário Oficial da União (DOU). O decreto foi solicitado porque os municípios têm sofrido com as fortes enxurradas e a subida das águas provocadas pelas chuvas frequentes na região.

