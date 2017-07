Com contas em dia, morador de Santarém tem fornecimento de energia ‘cortado’

Edno precisou recorrer à ajuda de vizinhos, órgãos competentes e advogados. São mais de 48 horas sem energia elétrica.

Com contas de energia elétrica em dias, o pedreiro Edno Maia, morador de Santarém, oeste do Pará, foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia, na manhã de segunda-feira (10). Após tentativas pelo Cal Center e ida à central da empresa, Edno precisou recorrer à jurisdição nesta quarta-feira (12).

Já são mais de 48 horas sem energia elétrica na residência do pedreiro. Segundo ele, a fatura foi quitada no sábado (08). “A gente deixa de fazer várias coisas para não ter problemas com a Celpa. Na segunda-feira (10), ao chegar em casa eu estava sem energia elétrica. Perguntei à minha esposa o que havia acontecido, e ela me narrou ocorrido”, conta Edno.

Após várias tentativas de ligação para o canal de atendimento da concessionária, às 19h40 houve êxito no contato e a atendente informou que no sistema não haviam débitos e nem registro de bloqueio no fornecimento, e por isso enviariam uma equipe para fiscalizar a situação. A mesma informação foi repassada quando Edno foi à central, no dia seguinte.

Após esperar a equipe fiscalizadora, o pedreiro decidiu registrar o acontecimento em órgãos competentes, e acionar um advogado para tentar resolver a questão. O advogado solicitou uma ligação com urgência através do juiz.

“Já que não estão providenciando a resolução de meu problema, decidi procurar meus direitos e solicitar a solução em via de jurisdição. Não estou devendo nada para a Celpa. Pelo contrário, a Celpa que está me devendo”, finalizou Edno.

Fonte: G1 SANTARÉM.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...