Com dedo de Valentim, Palmeiras bate Atlético-GO e volta ao G4

Fonte: Gazeta Esportiva (Foto: Edu Andrade/Fatopress) – O Palmeiras retornou ao G4 do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No primeiro jogo após a saída do técnico Cuca, o time alviverde contou com o dedo do interino Alberto Valentim para ganhar do Atlético-GO por 3 a 1, no Estádio Olímpico.

Embalado por atuação decisiva de Keno, colocado por Valentim no lugar de Deyverson, o Palmeiras chegou aos 47 pontos e assumiu o terceiro lugar. O Grêmio, que tem 46, enfrenta o Coritiba às 19 horas (de Brasília) deste domingo. O Atlético-GO, com 26 pontos, segue na lanterna.

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, o Atlético-GO volta a campo para encarar o Vasco, no Estádio Serra Dourada. Já o Palmeiras, às 20 horas de quinta, pega a ameaçada Ponte Preta, novamente no Pacaembu.

O Jogo – O Palmeiras inaugurou o marcador aos 20 minutos do primeiro tempo. Após passe de Mayke, Willian escorou para Keno pela direita e correu no rumo do gol. O veloz atacante disparou, invadiu a área e tirou a marcação antes de rolar para finalização certeira de Willian.

O Atlético-GO parou no goleiro Fernando Prass em sua melhor oportunidade durante o primeiro tempo. Andrigo recebeu de Walter pela direita, aproveitou a fragilidade de Egídio na marcação para passar e bateu para boa intervenção do experiente arqueiro palmeirense.

Aos 43 minutos da etapa inicial, em mais uma jogada iniciada pela direita, o Palmeiras aumentou. Keno dominou diante de dois marcadores e, com habilidade, descolou belo passe para Moisés. Na cara do goleiro Marcos, o meio-campista completou para o fundo das redes.

O Palmeiras manteve a superioridade no começo do segundo tempo e conseguiu aumentar aos 13 minutos. Em uma jogada de ultrapassagem pelo lado direito, Keno recebeu de Willian e cruzou na medida para Dudu completar de cabeça para as redes.

Após a terceira assistência na partida, Keno, desgastado fisicamente, saiu para entrada de Erik. Alberto Valentim, com a finalidade de fortalecer o meio, também trocou Moisés por Thiago Santos. Em um contra-ataque, após cruzamento de Dudu pela esquerda, Willian quase marcou o quarto.

O Atlético-GO diminuiu aos 31 minutos, quando Walter, de cavadinha, converteu pênalti cometido por Mayke sobre Jorginho. Pouco depois, após falta sobre Thiago Santos, William Alves foi expulso. Miguel Borja, colocado no lugar de Willian, completou mais um jogo de jejum.

