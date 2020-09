Com desfalques, Coelho faz ajustes finais e fecha preparação para enfrentar o Bahia

O Corinthians finalizou na tarde desta terça-feira a preparação para o duelo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão, que sofreu com desembarque tumultuado no Aeroporto de Guarulhos na noite de domingo, tenta voltar ao caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas.

O técnico Dyego Coelho comandou um trabalho técnico e tático para alinhar os últimos detalhes com os jogadores. O treinador também realizou um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Assim como foi na segunda-feira, o lateral-direito Igor Formiga, o meio-campista Gustavo Mantuan e o atacante Cauê Santos participaram do trabalho.

O Corinthians tem uma série de desfalques para o duelo contra o Tricolor. Luan, Boselli, Léo Natel e Michel Macedo (todos no departamento médico; Gabriel (suspenso por terceiro amarelo) e Jô (punido com dois jogos de suspensão pelo STJD), desfalcam o Timão.

Além deles, o lateral-direito Fagner estaria com uma fratura na mão esquerda e pode não ter condição de atuar, segundo o portal Meu Timão. A lesão teria ocorrido no clássico contra o Palmeiras, no qual o lateral acabou expulso após cometer pênalti colocando a mão na bola.

Com apenas nove pontos, o Corinthians aparece no 15º lugar do Brasileirão, na beira da zona de rebaixamento e com a mesma pontuação do Botafogo, primeiro time da degola. O clube alvinegro encara o Bahia nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada da competição nacional.

Foto: Rodrigo Coca/Ag.

Por: Gazeta Press

