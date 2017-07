Com dois a menos, Papão vence o Vila Nova de virada, encerra jejum e deixa o Z4

Por ORM – Demorou, mas veio em grande estilo! Após nove jogos sem vencer, o Paysandu bateu o Vila Nova, no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO), de virada e com dois jogadores a menos. A partida aconteceu neste sábado (15) e foi válida pela 14ª rodada da Série B do campeonato brasileiro.

O caminho para a vitória começou com o gol de Alan Mineiro, de pênalti, aos 45 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Marcão empatou aos sete minutos, de cabeça, e Rodrigo Andrade, aos 29, mostrou categoria para finalizar na saída de Luís Carlos e fazer o da virada bicolor.

Já aos 38 minutos, Augusto Recife caiu no gramado e pediu atendimento médico. O árbitro puxou o cartão amarelo e foi cercado por demais jogadores do Paysandu. O resultado foi que, quatro minutos depois, o matogrossense Alinor Silva da Paixão resolveu amarelar e expulsar o volante bicolor. Foram dados sete minutos de acréscimos e, aos 50 minutos, Rodrigo Andrade fez falta e foi expulso de campo também.

A vitória tirou o Paysandu da zona de rebaixamento para assumir a 14ª colocação, com uma diferença de dois pontos para a faixa de colocação dos clubes que caem para a Série C. O Vila Nova chegou a integrar a terceira posição enquanto vencia, mas terminou o jogo fora do G4, no quinto lugar.

O time de Marquinhos Santos voltará a jogar às 19h15 desta terça-feira (18), no Mangueirão, em Belém, contra o Náutico (PE), enquanto que o Vila Nova visitará o Santa Cruz às 21h30 do mesmo dia, na Arena Pernambuco, em Recife (PE).

1º tempo: jogo feio, pênalti infantil e gol do Vila

O Paysandu começou contra o Vila Nova da mesma forma que atuou contra o Criciúma, mas com momentos de desconcentração perigosos. Aos 17 minutos, um cruzamento do zagueiro Guilherme Teixeira foi na cabeça de Alípio, sozinho na área do Paysandu. O camisa 11 jogou na trave de Marcão Milanezi, que se recuperou a tempo para defender a sobra chutada por Alan Mineiro, da marca do pênalti. Defesaça!

A única chance do Paysandu foi aos 21 minutos, graças à insistência do atacante Marcão. Ele tomou a bola do pé de Guilherme Teixeira, avançou e rolou para Augusto Recife, que de frente para o gol e dentro da área, titubeou e, ao invés do chute, tentou o cruzamento rasteiro. A bola foi cortada pela zaga.

Em cobrança de falta, Alan Mineiro bateu no ângulo e Marcão Milanezi espalmou. Aos 34, outro apagão na defesa bicolor e o lançamento de Gastón, da intermediária de defesa do Vila Nova, achou Alípio sozinho, por trás da zaga bicolor. Ayrton correu para cortar, foi driblado e caiu no gramado. Alípio ficou de cara para o goleiro, mas chutou pela linha de fundo.

Já aos 45 minutos, Maguinho recebeu na ponta direita e cruzou na área. O zagueiro Fernando Lombardi estava com os braços para trás, mas, ao perceber a proximidade com a redonda, projetou o cotovelo direito e acertou a bola. O árbitro marcou a penalidade e Alan Mineiro bateu no meio do gol para fazer o placar trabalhar. Vila Nova 1 a 0.

2º tempo: Papão vira, tem dois expulsos e segura o Vila

Determinado, o Papão voltou melhor para o segundo tempo e, aos cinco minutos, já poderia ter empatado a partida. No lance, Perí recebeu na intermediária e cruzou na cabeça de Marcão, que finalizou de cabeça rente à trave esquerda de Luís Carlos. Dois minutos depois, porém, não teve jeito. Rodrigo Andrade levantou da direita e o centroavante alviazul testou para a rede. Vila Nova 1 x 1 Paysandu!

O Vila Nova tentava sair para o ataque, mas esbarrava na retranca inteligente do Papão, que, aos 20, saiu em velocidade com Magno. Ele deixou para Rodrigo Andrade, que lançou para Ayrton, dentro da área, chutar forte e estufar a rede pelo lado de fora. Aos 29 minutos, o garoto Fabio recebeu no meio, avançou e enfiou com categoria para Rodrigo Andrade receber dentro da área e tocar com classe no ângulo de Luís Carlos. Foi a virada do PSC dentro de Itumbiara!

O time de Marquinhos Santos passou a sofrer com investidas do Tigre, que colocou dois atacantes e um meia para aumentar o poderia ofensivo. Como resposta, Ricardo Capanema foi chamado para entrar no jogo, mas Augusto Recife caiu no gramado e pediu atendimento. O árbitro Alinor Silva da Paixão entendeu que o camisa 8 estava tentando retardar o jogo e o expulsou. Por reclamação, o preparador físico do clube, Ronny Silva, também foi expulso.

O confronto passou a ser do ataque do Tigre contra a defesa do Lobo e Marquinhos Santos tirou o último atacante que tinha em campo – Magno – para colocar mais um volante – Jhonnatan. A situação ficou ainda mais crítica quando Rodrigo Andrade fez falta e também foi excluído da partida. O embate foi até os 52 minutos e o Paysandu venceu.

Ficha técnica (Vila Nova 1 x 2 Paysandu)

Vila Nova – Luís Carlos; Maguinho, Guilherme Teixeira, Wesley Matos e Mateus Muller; Geovane (Tiago Adan), Gastón, Mateus Anderson (Léo Rodrigues) e Alan Mineiro; Alípio e Moisés (Wallyson). Técnico: Hemerson Maria

Paysandu – Marcão Milanezi; Ayrton, Fernando Lombardi, Gualberto e Perí; Renato Augusto, Augusto Recife e Rodrigo Andrade; Welinton Junior (Fabio), Magno (Jhonnatan) e Marcão (Ricardo Capanema). Técnico: Marquinhos Santos

Gols: Alan Mineiro 45’/1ºT (Vila Nova); Marcão 7’/2ºT e Rodrigo Andrade 29’/2ºT (Paysandu)

Cartões amarelos: Geovane (Vila Nova); Fernando Lombardi, Perí, Renato Augusto, Augusto Recife e Rodrigo Andrade (Paysandu)

Cartões vermelhos: Augusto Recife e Rodrigo Andrade (Paysandu)

Local: Estádio Juscelino Kibitschek (Itumbiara/GO)

Data: 15/07/2017

Hora: 16h30

Árbitro: Alinor Silva da Paixão – MT (CBF)

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho – MT (CBF) e Renan Antonio Angelim Rodrigues – MT (CBF)

Público: 818 pagantes

Renda: R$ 14.670,00

