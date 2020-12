Com dois de Gabigol, Flamengo goleia time reserva do Santos no Maracanã

O Flamengo goleou o time reserva do Santos por 4 a 1 na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gabigol (2), Gerson e Filipe Luís. O Peixe descontou com Bruno Marques.

O Peixe poupou titulares antes da decisão contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela volta das quartas de final da Libertadores da América. O Alvinegro empatou em 1 a 1 em Porto Alegre e busca a vaga na semifinal na próxima quarta-feira. A opção de Cuca facilitou a vida do Rubro-Negro.

O Flamengo dominou as ações desde o primeiro minuto. Na etapa inicial, o Santos até se defendeu bem e só sofreu um gol. Nos 45 minutos finais, porém, os cariocas foram soberanos e contaram com duas falhas do goleiro João Paulo.

O Rubro-Negro voltará a campo no próximo domingo para enfrentar o Bahia, em casa, pela 26ª rodada do Brasileirão. Ainda na Libertadores e agora com titulares, o Santos receberá o Grêmio na quarta-feira. No Brasileirão, visitará o Vasco também no domingo.

O Flamengo, como era de se imaginar, foi superior diante do time reserva do Santos. Os donos da casa, porém, tiveram poucos espaços pelo meio e apostaram nas jogadas pelas pontas.

A primeira chance do Flamengo, porém, veio por baixo. Aos quatro minutos, João Paulo saiu jogando errado. Bruno Henrique acionou Gabigol, que driblou o goleiro e perdeu o ângulo.

Dois minutos depois, o Peixe respondeu com Jean Mota de fora da área. Diego Alves espalmou no cantinho e bateu a cabeça na trave. O goleiro se recuperou rapidamente.

No minuto 19, o Flamengo chegou outra vez. Filipe Luís encontrou Bruno Henrique pela ponta esquerda. O atacante cruzou para trás e Arrascaeta, sozinho, finalizou torto. Segundos depois, Gerson cruzou e Bruno Henrique cabeceou perto.

O Alvinegro assustou novamente aos 22, quando Madson cruzou e Jean Mota não pegou bem na bola. Mesmo assim, a bola passou perto da trave direita de Diego Alves.

Quando o placar marcava 31 jogados, Gerson mostrou que seu gol estava perto. Bruno Henrique cruzou e o meio-campista cabeceou com perigo. Aos 41, Gerson fez. E na base da insistência.

Everton Ribeiro cobrou escanteio e a bola sobrou para Arrascaeta, que cruzou de novo. Rodrigo Caio ganhou pelo alto, Natan acertou o travessão e Gerson apareceu no rebote para abrir o placar.

Já nos acréscimos, o Santos chegou pela terceira vez. Alison chutou muito errado, mas a bola desviou duas vezes na defesa do Flamengo e quase entrou.

Por:Gazeta Esportiva

