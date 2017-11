Com dupla ‘Lei do Ex’, Paysandu bate o Náutico em Recife e alcança ‘marca mágica’

Por ORM – O Paysandu alcançou os 45 pontos apontados pelos matemáticos como suficientes para salvar uma equipe do risco de rebaixamento na Série B do campeonato brasileiro e, agora, joga para apenas reafirmar a permanência na competição para o ano que vem. A marca foi alcançada com vitória por 3 a 1 sobre o Náutico, em um jogo que contou com dupla ‘Lei do Ex’, gol contra e tumulto.

O primeiro tempo foi marcado por falhas cruciais. Diego Miranda perdeu bola no meio-campo e iniciou a jogada que terminou com gol de Bergson, aos 13 minutos. Na sequência, Perema tentou recuar para o goleiro Emerson e mandou para o próprio gol. Na segunda etapa, Caion desencantou, com gols aos 19 e aos 49 minutos.

A vitória deixou o Bicola na décima colocação com 45 pontos e a uma margem de cinco da zona de rebaixamento. O Náutico, por sua vez, permanece na vice-lanterna da competição com apenas 31 pontos.

Na próxima rodada, o Papão receberá o Brasil de Pelotas (RS), às 18h (horário de Belém) deste sábado (11), na Curuzu, em Belém. O Timbu seguirá em Recife para enfrentar o Londrina (PR) às 16h30, na Arena Pernambuco novamente.

1º tempo: Desatenções, gols e empate

Tantas vezes citado pelos técnicos, o tal ‘nível de concentração’ foi um problema para Paysandu e Náutico no primeiro tempo do confronto. O cronômetro tinha acabado de marcar seu minuto inicial quando uma saída errada do Papão na esquerda provocou o contra ataque do Timbu. Willian foi lançado dentro da área e só não marcou porque Emerson fechou o ângulo e mandou pela linha de fundo.

Com o pé no acelerador, o Náutico tentava na base do abafa e, aos oito minutos, Dico acertou belo lançamento para Willian. O centroavante apareceu sozinho na área, mas errou o domínio e permitiu que Guilherme Santos chutasse o perigo para longe.

O Paysandu só conseguiu chegar forte no ataque aos 11 minutos. Bergson cruzou de bicicleta e Juninho, na marca do pênalti, errou o domínio. A zaga afastou, mas no pé de Ayrton, que bateu forte e viu Aislan mostrar coragem e tirar de cabeça.

Dois minutos depois, porém, uma desatenção de Miranda no meio-campo deixou a bola sobrar para Bergson, que saiu em velocidade, tabelou com Fábio Matos e, dentro da área, bateu cruzado para abrir o placar. Nem deu tempo de comemorar! No minuto seguinte, David tentou cruzar na área e Ayrton cortou com passe por alto para Perema. O zagueiro tentou recuar para o goleiro Emerson de cabeça e mandou contra o próprio gol. Foi o empate do Náutico!

O ritmo do jogo caiu. Aos 30, o volante e capitão alvirrubro, Amaral, saiu do meio carregando a bola e tocou para David, que devolveu. Amaral bateu forte e mandou perto do gol de Emerson. O chute só não foi mais impressionante que o de Guilherme Santos para o Paysandu dez minutos depois. Na jogada bicolor, Juninho cruzou da ponta direita para o lateral esquerdo pegar de primeira e jogar na trave!

No finalzinho, aos 43, Bergson recebeu na direita, ficou de frente para a marcação e arriscou de canhota. A bola desviou em Aislan e passou perto da trave direita de Jefferson.

2º tempo: Caion deixa ‘modo off’ e Papão vence

O Náutico repetiu o mesmo início de primeiro tempo e, aos quatro minutos, Aislan cobrou falta com perigo. A bola passou perto do ângulo direito de Emerson, que só observou. O Papão, bem postado, equilibrou o confronto e, em belo lançamento de Fábio Matos, Caion recebeu dentro da área, de cara para o goleiro Jefferson, e, aos 19, mostrou categoria para colocar a redonda na rede. Papão 2 a 1.

Aos 37, Caion foi lançado em velocidade na direita, entrou na área e, sem opções na área, bateu cruzado para o gol. Jefferson espalmou. Quatro minutos depois, Jhonnatan disparou em contra ataque e lançou Bergson na área. O camisa 30 dominou já sem equilíbrio e bateu fraco para a defesa de Jefferson.

O Náutico se lançava totalmente ao ataque e teve até a presença do seu goleiro na área do Paysandu para tentar aproveitar cobrança de escanteio. Já no último lance do jogo, contra ataque alviceleste e Jhonnatan lançou Caion, que dominou na área e tocou na saída de Jefferson. 3 a 1 Papão!

Ficha técnica (Náutico 1 x 3 Paysandu)

Náutico – Jefferson; David, Breno, Aislan e Ávila; Amaral (Leílson), Rafinha (Willian Schuster), Diego Miranda (Iago) e Bruno Mota; Dico e Willian. Técnico: Roberto Fernandes

Paysandu – Emerson; Ayrton, Perema, Diego Ivo e Guilherme Santos; Renato Santos, Augusto Recife (Jhonnatan) e Fábio Matos (Rafael Dumas); Juninho (Diogo Oliveira), Bergson e Caion. Técnico: Marquinhos Santos

Gols: Bergson 13’/1ºT (Paysandu), Perema – contra – 14’1ºT (Náutico), Caion 19’/2ºT e 49’2ºT (Paysandu)

Cartões amarelos: Breno, Aislan e Iago (Náutico); Jhonnatan (Paysandu)

Data: 07/11/17

Hora: 19h30 (horário de Belém)

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Matta/PE)

Árbitro: Felipe Gomes da Silva – PR (CBF)

Auxiliares: Ivan Carlos Bohn – PR (CBF) e Luciano Roggenbaum – PR (CBF)

Público: 2.310

Renda: R$ 21.920

