Com equipe reserva, Flamengo tropeça no Volta Redonda no Carioca

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gilvan de Souza/arquivo) – Escalado com uma equipe reserva, o Flamengo empatou com o Volta Redonda por 1 a 1, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O resultado manteve o time da Gávea na liderança do Grupo B, com 11 pontos ganhos, enquanto o Voltaço chegou aos sete pontos ganhos e ocupa a segunda colocação no Grupo C.

O Flamengo sentiu a falta dos titulares e não conseguiu superar o adversário, apesar das mudanças efetuadas por Zé Ricardo no segundo tempo. O Volta Redonda chegou a criar boas chances para sair com a vitória, mas acabou esbarrando na imprecisão dos seus atacantes.

Felipe Vizeu marcou para o Flamengo, enquanto Luan empatou para a equipe da Cidade do Aço. Na próxima rodada, o Volta Redonda vai enfrentar o Macaé, no Moacyrzão; o Flamengo terá o Fluminense, pela frente, em Cariacica.

