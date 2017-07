Com exaltação do imaginário caboclo, Caprichoso vence 52º Festival Folclórico de Parintins, no AM; Vídeo

Além das tradições caboclas e indígenas, o auto do boi-bumbá também foi relembrado durante espetáculo no interior do Amazonas.

Rainha do Folclore do Caprichoso, Brena Dianá, dançando no Festival de Parintins (Foto: Joel Arthus/Secom)

entre a sexta-feira (30) e o domingo (2), na ilha localizada a 369 km de Manaus. A conquista é 22ª vitória do boi azul. O bumbá Garantido, que também participou da disputa defendendo a cor vermelha, tentava o bicampeonato em 2017. A agremiação já venceu outras 30 edições do festival. Em uma delas, no ano de 2000, ocorreu um empate. A apuração das notas dos jurados que avaliaram Caprichoso e Garantido ocorreu na manhã desta segunda (3).

A festa é uma das principais manifestações populares da Amazônia. O evento atrai centenas de turistas para a cidade no interior do Amazonas anualmente no final do mês de junho.

De acordo com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), a estimativa é que o festival tenha movimentado R$117 milhões com a circulação de 70 mil turistas em Parintins.

Em cada uma das três noites, os dois bumbás desenvolveram temas específicos e encenaram lendas e rituais amazônicos. Ao todo, 21 itens foram avaliados a cada apresentação. Os itens são individuais e coletivos, distribuídos entre blocos: Artistico, Cênico, Coreográfico e Musical.

Além das tradições caboclas e indígenas, o auto do boi-bumbá também foi relembrado por ambas agremiações. Ele mostra a influência nordestina na formação cultural do Amazonas. Na história, Pai Francisco mata o boi preferido de seu Amo para saciar o desejo da esposa, Mãe Catirina, que está grávida. Ao tomar conhecimento da morte do boi preferido, a Sinhazinha da Fazenda fica desesperada. O boi é ressuscitado com o auxílio de um pajé indígena.

O Caprichoso desenvolveu a temática: “A Poética do Imaginário Caboclo”. Já o Garantido apresentou: “Magia e Fascínio no Coração da Amazônia”. As apresentações contaram com alegorias, danças, toadas regionais e shows pirotécnicos.

Apuração

A apuração dos votos iniciou por volta de 11h30 após a leitura dos pedidos de impugnações, que foram indeferidos. Torcedores acompanharam a contagem dos votos das arquibancadas do Bumbódromo. Confira a pontuação:

Primeira noite

Caprichoso 419,1

Garantido 417,6

Segunda Noite

Caprichoso 419,1

Garantido 419

Terceira Noite

Caprichoso 419,7

Garantido 418,9

Total

Caprichoso 1257,9

Garantido 1255,5

Melhor galera (torcida): Galera do Caprichoso

Caprichoso e Garantido encerram Festival Folclórico de Parintins 2017

