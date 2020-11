Com extensa ficha criminal, integrante de facção criminosa natural de Rurópolis é preso em Santarém

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Rurópolis juntamente com uma equipe de homicídios e Chefia de Operações e repressão a roubos de Santarém, cumpriram dois mandados de prisão em desfavor de Marcos Antônio da Silva Gaia, de 21 anos.

Marcos, natural de Rurópolis, foi preso na manhã desta quinta-feira (19), por envolvimento em crime de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e munições e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública ocorridos no referido município em 2019.

Por esses crimes, Marcos respondia em liberdade em razão de tratamento médico que estava submetido. Prisão preventiva foi decretada nesta quinta em um dos processos que se encontrava em andamento e em outro por ter sido proferida sentença condenatória.

O Superintendente do Tapajós, Vicente Gomes, ressalta o apoio dado aos Policiais de Rurópolis pela equipe de Santarém, do Superintendente do Médio e Baixo Amazonas – Jamil Casseb, do Diretor da 16º Seccional Urbana de Santarém – Germano do Vale, bem como da Delegada Titular da Delegacia de Homicídios, Raissa Beleboni.

Todos os procedimentos serão realizados para a transferência ao presídio de Altamira. Com extensa ficha criminal, informações da polícia apontam que ele é integrante de uma facção criminosa.



Foto:reprodução/Plantão 24horas News

Por: Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Publicado dia 16 de Novembro de 2020 às 16:48:01, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...