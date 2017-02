Com fácil acesso, Estação Cidadania em Santarém atendeu mais de 136 mil usuários

Luiz Lima, que foi à Estação Cidadania retirar a 3ª via da carteira de identidade, ressaltou a comodidade e o bom atendimento oferecidos aos usuários

Diversidade de serviços oferecidos, boa localização, conforto, comodidade e atendimento rápido são os principais motivos que levam a população a procurar a Estação Cidadania do Baixo Amazonas, localizada na sede municipal de Santarém, no oeste paraense. Uma demanda que, em 2016, totalizou 136.105 atendimentos. O Banco do Estado do Pará (Banpará), com 39.759, e a concessionária de energia Celpa, com 38.851 pessoas atendidas, lideram entre os serviços mais procurados na unidade, que funciona há quatro anos e, desde então, já beneficiou mais de 500 mil pessoas.

Localizada no centro da cidade, a Estação Cidadania tem acesso garantido, já que todas as linhas de ônibus que operam em Santarém passam às proximidades. Toda essa facilidade levou Zumira Aguiar, na manhã desta terça-feira (7), ao posto da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) a fim de resolver um problema na conta de água. Mesmo morando distante do centro, no Bairro Matinha, ela disse que é usuária assídua da Estação Cidadania. “Todos os ônibus passam aqui perto. Então fica fácil chegar e ser atendida. Não existe demora e sempre fui bem atendida pelos funcionários daqui”, afirmou Zumira Aguiar.

Na Estação Cidadania, a Cosanpa oferece vários serviços, como segunda via de conta, negociação de débito e comunicação de vazamentos. A empresa conta com duas atendentes, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 h.

Documento – Outro serviço muito procurado desde a inauguração é a emissão da carteira de identidade, realizada pelo posto do Setor de Identificação da Polícia Civil. Luiz Soares Lima, 77 anos, residente no Bairro Santarenzinho, foi um dos usuários a procurar o serviço nesta segunda-feira, em busca da 3ª via da carteira de identidade.

“Atendimento rápido, gostei e fui bem tratado. A gente vem de longe, mas o ônibus para aqui pertinho. Pra mim, que sou de idade, é bem melhor. Vim tirar minha terceira via da identidade e já vou sair com ela em mãos”, contou Luiz Lima.

Modelo – O coordenador da Estação Cidadania em Santarém, Alberto Portela, explicou que o modelo adotado pela unidade vem dando certo, e ganhou a aprovação do público. “É um modelo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), que reúne vários serviços em um único local. Dessa forma, facilita a vida de nosso público-alvo, que é a dona de casa, o jovem e o idoso, com atendimento rápido e humanizado”, ressaltou.

Segundo o coordenador, desde sua implantação a unidade prioriza o conforto do usuário. “Nesse pouco tempo de espera o usuário dispõe de cadeiras confortáveis, e nossa unidade é toda climatizada”, destacou Alberto Portela, acrescentando que pessoas de outros municípios do oeste paraense procuram os serviços oferecidos na Estação. “Atendemos pessoas de Alenquer, Belterra, Óbidos, Monte Alegre, Prainha e de outros municípios da nossa região”, disse ele.

A Estação Cidadania do Baixo Amazonas oferece atendimento em postos da Cosanpa, Defensoria Pública, Sistema Nacional de Emprego (Sine), Setor de Identificação da Polícia Civil, Procon, Banpará, Celpa, Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Instituto de Assistência dos Servidores (Iasep), Departamento de Trânsito (Detran), Programa CredCidadão, Secretaria da Fazenda (Sefa), Junta Comercial (Jucepa), Agência de Defesa Agropecuária (Adepará) e Ministério do Trabalho e Emprego.

Fonte: Agência do Pará.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

