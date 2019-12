Com falha de Gatito, Internacional vence o Botafogo e segue no G8

O Internacional conquistou importante resultado neste sábado ao vencer por 1 a 0 o Botafogo, no Nilton Santos. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 54 pontos e assumiram a sétima posição. Já os alvinegros, com 42, perderam a chance de afastar de ver o risco de rebaixamento.

O Botafogo foi melhor na maior parte do primeiro tempo, mas desperdiçou as chances criadas. O Internacional foi superior na etapa final e chegou ao gol com Guerrero, que contou com a falha do goleiro Gatito Fernández.

Na próxima rodada, o Botafogo vai até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, na quarta-feira. No mesmo dia, o Internacional terá confronto direto com o São Paulo, na capital paulista.

O jogo – O Botafogo começou melhor a partida e quase abriu o placar logo aos três minutos. Rhuan foi lançado, entrou na área e finalizou para grande defesa de Marcelo Lomba, que desviou a bola e salvou o Internacional.

O Botafogo continuou criando boa jogadas no ataque, mas erravam nas finalizações. O Internacional só conseguiu chegar com perigo aos 17 minutos, quando Paolo Guerrero cruzou, só que Guilherme Parede não chegou a tempo de finalizar.

Só que os donos da casa seguiam melhores em campo e desperdiçaram nova oportunidade aos 24 minutos. Diego Souza foi lançado e deu uma cavadinha na saída de Marcelo Lomba. Para azar do atacante, a bola bateu no travessão.

Aos poucos, o Internacional equilibrou a partida e passou a criar boas chances nos minutos finais. Tanto que aos 41 minutos, Guilherme Parede recebeu passe na área, mas chutou sobre o travessão. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o jogo iniciou equilibrado, mas o Internacional logo passou a dominar as ações. Os visitantes criaram a primeira boa chance aos 11 minutos, em chute de fora da área de Neilton que obrigou Gatito Fernández fazer grande defesa.

Os gaúchos seguiram com mais posse de bola e assustou em três oportunidades. Nas duas primeiras Guerrero chutou de fora da área e fez Gatito Fernández fazer boas defesas. Depois, foi a vez de Victor Cuesta arriscar de longe e ver o goleiro quase falhar no momento da defesa.

Enquanto o Botafogo buscava os avanços, mas errava muito os passes, o Internacional continuava assustando os alvinegros. Tanto que aos 34 minutos, Guerrero recebeu passe na área e chutou para mais uma boa defesa de Gatito Fernández.

De tanto insistir, o Internacional chegou ao gol aos 38 minutos. Guerrero chutou da entrada da área e contou com a falha de Gatito Fernández para ver a bola ir para a rede.

Depois disso, o Botafogo tentou pressionar, mas viu o Internacional permanecer melhor em campo. Os gaúchos impediram os donos da casa de criar boas jogadas e administrou o resultado até o apito final.

