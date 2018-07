Com frango de Cássio, São Paulo domina e faz 3 a 1 no Corinthians

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria/arquivo)- O Majestoso da fria noite deste sábado foi de um time só. Com o apoio de um Morumbi lotado, o agressivo São Paulo dominou o apático Corinthians e venceu com facilidade pelo placar de 3 a 1, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram anotados por Anderson Martins e Reinaldo (2), que ainda contou com um frango do goleiro Cássio para coroar sua noite de artilheiro. Jonathas descontou para os visitantes.

Com sua quarta vitória consecutiva na competição, o Tricolor chegou aos 29 pontos e se manteve na cola do líder Flamengo. O Corinthians, por sua vez, permanece no oitavo lugar, com 19, mas pode perder posições no complemento da rodada.

Pressionado e sem Rodriguinho, negociado ao egípcio Pyramids, o clube de Parque São Jorge buscará a reabilitação diante do Cruzeiro, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera. Já o São Paulo, de olho na liderança do torneio, visitará o Grêmio em Porto Alegre, na quinta, às 19h30.

Tricolor domina, mas não marca

Empurrado por mais de 58 mil torcedores, o São Paulo começou pressionando o rival. Logo no primeiro minuto, Reinaldo cobrou lateral na área para Arboleda cabecear. A bola passou rente à trave direita de Cássio. Logo em seguida, Nenê avançou pela direita e tocou para Diego Souza no meio. O camisa 9 bateu rasteiro, e Cássio caiu para ficar com ela.

O Corinthians, por sua vez, não conseguia contra-atacar, perdendo a bola com facilidade para os volantes tricolores. Para piorar, tinha muita dificuldade de bloquear as descidas de Reinaldo. Aos 12 minutos, o lateral, que jogou de ponta na vaga do suspenso Everton, recebeu em profundidade e tocou para trás. Hudson apareceu livre na meia-lua, mas bateu fraco, facilitando o trabalho de Cássio.

Além de não atacar, a equipe visitante seguia com problemas defensivos. Após roubar a bola no meio-campo, Hudson apareceu no ataque e cruzou. Reinaldo subiu sozinho entre os dois zagueiros, mas testou nas mãos de Cássio.

O Corinthians só foi chegar com algum perigo aos 19 minutos, quando Arboleda afastou mal bola da esquerda e viu Jonathas pegar a sobra. O atacante, substituto do lesionado Roger, chutou forte, perto da trave direita de Jean. No fim do primeiro do tempo, o São Paulo insistiu em cruzamentos, mas não achou o gol.

São Paulo massacra e vê Cássio falhar feio

O panorama continuou o mesmo na volta do intervalo. Melhor para o São Paulo, que abriu o placar aos 10 minutos da etapa final. Após errar domínio, Fagner cedeu escanteio. Na cobrança, Nenê cruzou na medida para Anderson Martins, que subiu mais alto que todo mundo para testar no canto direito, sem chances para Cássio.

Com Renê Júnior sentindo dores no joelho esquerdo, Osmar Loss colocou Jadson em campo. A mudança, porém, não surtiu efeito, e o São Paulo ampliou pouco depois. Após chutão de Jean, Gabriel tentou recuar de cabeça, mas a bola saiu curta. Cássio foi de encontra a ela, mas não conseguiu chegar antes de Reinaldo, que driblou o goleiro e chutou, mas Henrique cortou. No rebote, o lateral bateu por cobertura e marcou o dele.

Pouco depois, Clayson entrou no lugar de Marquinhos Gabriel, mas a nova alteração não adiantou. Em cobrança de falta, Diego Souza quase sentiu o gosto de finalmente vencer Cássio ao mandar no travessão. Aos 36 minutos, Reinaldo o fez. Após sobra de escanteio, o lateral chutou relativamente fraco, mas o goleiro corintiano aceitou e viu a bola passar por baixo de seu corpo.

No fim, o técnico Diego Aguirre ainda teve tempo de promover as estreias de Gonzalo Carneiro, que entrou na vaga de Nenê, e do garoto Luan, que substituiu Edimar. Aos 45 minutos, Jonathas recebeu passe de Jadson e saiu na cara de Jean. O atacante tocou bem na saída do goleiro e descontou para o Corinthians.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...