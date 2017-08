Com gol de ítalo-brasileiro, Inter derrota o Villarreal

Fonte: Gazeta Esportiva – A Internazionale encerrou sua pré-temporada com uma boa vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal, na tarde deste domingo, em partida amistosa disputada no estádio Riviera delle Balme, em São Benedito, na Itália. Os gols foram marcados pelo ítalo-brasileiro Éder, que abriu o placar em contra-ataque muito bem articulado por Candreva, Jovetic e Brozovic. Soldado foi quem descontou para os espanhóis.

O atacante Gabigol, ex-Santos, entrou aos 27 minutos do segundo tempo e não teve grande participação nos lances dos italianos. O triunfo mantém a boa fase dos interistas antes dos primeiros jogos oficiais da temporada, com direito, inclusive, a uma vitória sobre o poderoso Bayern de Munique. O último jogo da preparação será contra o Bétis, no sábado, também na Itália.

Em outro jogo disputado neste domingo, o Napoli buscou um empate por 2 a 2 após levar a virada do Bournemouth, na casa do adversário. Mertens abriu o placar para os visitantes, mas Afobe e Francis conseguiram recolocar os ingleses na frente. Aos 38 da etapa final, porém, Zielinski deu números finais à partida.

Outro italiano a entrar em campo, o Genoa goleou o Heerenven-HOL por 4 a 0, com dois gols de Miguel Veloso, um de Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, e Raffaelle Paladino. Em duelo de times da Bota, Spal 2013 e Chievo Verona empataram por 1 a 1.

