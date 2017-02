Com gol de Léo Gamalho, Goiás bate o Atlético-GO

Fonte: Gazeta Esportiva – Jogando em casa, o Goiás venceu o Atlético-GO, neste domingo, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Goiano. Com o resultado, o time alviverde foi a sete pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A, dependendo do resultado do jogo do Vila Nova na segunda. Já a equipe rubro-negra continua com três pontos na liderança do Grupo B, mas pode ir para a segunda colocação em caso de vitória do Goianésia.

O Clássico do Equilíbrio começou quente com muitas faltas e uma discussão entre Júnior Viçosa e Jorginho com Fábio Sanches. O início da partida também foi marcado pela chuva no estádio Serra Dourada.

O Dragão foi quem teve as melhores chances após o início turbulento e assustou a torcida da casa após Hélder fazer uma boa jogada pela direita e cruzar para a área buscando Júnior Viçosa, que não chegou a tempo na bola.

Aos 29 minutos, o Esmeraldino marcou o gol, mas o juiz anulou o lance. Paulinho cobrou a falta na esquerda, Pedro Bambu cabeceou a bola no travessão e Léo Gamalho, impedido, mandou a bola para o fundo do gol na sobra.

O gol do Verdão saiu aos 46 minutos do primeiro tempo. Léo Gamalho foi lançado, saiu cara a cara com o goleiro Klever e foi derrubado por Bonfim, que recebeu o amarelo, mas poderia ser expulso. Na cobrança do pênalti, Léo Gamalho bateu rasteira no canto esquerdo do gol e saiu para o abraço.

Apesar do placar, o Atlético-GO continuou jogando melhor e criou uma boa chance aos quatro minutos da segunda etapa. Willians fez uma bela jogada individual e enfiou para Jorginho no meio da área. Após o chute rasteiro ser defendido por Marcelo Rangel, Wanderson bateu cruzado e a bola foi para fora após o goleiro desviar.

Já aos 14 minutos, o time comandado por Marcelo Cabo fez uma boa trama pelo lado direto do campo e Jorginho mandou na trave após bater de primeira o cruzamento rasteiro. Após essa chance, o jogo ficou mais equilibrado e nenhum time criou grandes chances.

