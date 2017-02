Com gol de Roberson, Inter bate Brasil de Pelotas e vence primeira no Gaúcho

Diego comemora gol no jogo do Flamengo contra o Vasco

(Foto Fornecido por Ogol.com.br) -Roberson marcou seu primeiro gol pelo Internacional e deu a vitória ao time sobre o Brasil de Pelotas, na noite deste sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Mesmo sem apresentar um grande futebol, o Colorado conseguiu chegar a vitória. O gol foi marcado ainda no primeiro tempo, quando Nico López cruzou e Roberson matou de peito.

No segundo tempo, os times pouco fizeram. A destacar o retorno de William, que foi vaiado pela torcida após quase ter deixado o clube no início do ano.

O Inter conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho depois de cinco rodadas e chegou ao quinto lugar na competição, com seis pontos.

