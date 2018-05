Com gol no fim, São Paulo arranca empate do Bahia e segue invicto

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo) – O São Paulo se manteve invicto no Campeonato Brasileiro de 2018 durante a tarde deste domingo. Jogando na Arena Fonte Nova, o time dirigido por Diego Aguirre buscou um empate por 2 a 2 diante do Bahia, com gol de Shaylon, nos acréscimos do segundo tempo, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com sete pontos, no décimo lugar da tabela, o Tricolor paulista obteve o seu quarto empate consecutivo na competição e segue sem vencer como visitante. O Bahia, por sua vez, caiu para a 16ª posição, com cinco pontos.

Na próxima rodada, o time do Morumbi tentará retomar o caminho das vitórias na Série A no clássico contra o Santos, no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. Um dia antes, a partir das 21 horas, os baianos visitarão o Palmeiras, no Allianz Parque.

O Jogo – Buscando ter a posse de bola, o São Paulo iniciou com Lucas Fernandes entre os titulares. Outra mudança no meio foi a entrada de Hudson na vaga de Petros, que ficou como opção no banco. Na frente, Tréllez substituiu o lesionado Diego Souza. Assim, o time visitante começou ligeiramente melhor, trocando passes no campo do Bahia.

Mas um pênalti desnecessário mudou o cenário da partida aos 11 minutos. Após Hudson derrubar Zé Rafael dentro da área mesmo com a cobertura da zaga, Edigar Junio bateu rasteiro no canto direito de Sidão, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol da equipe nordestina.

O gol deixou o jogo aberto, e o Bahia quase ampliou a vantagem pouco depois. Após cruzamento pela direita, Zé Rafael chutou de primeira, de esquerda, e acertou a trave. O São Paulo respondeu com boa jogada individual de Lucas Fernandes, que arrancou pelo meio e deixou Nenê na cara do gol. O meia tirou do arqueiro, mas se atrapalhou com a bola e foi travado na hora do arremate.

Nenê, contudo, se redimiu pouco depois. Aos 30 minutos, após receber passe de Hudson, o camisa 7 tocou por cima da zaga e encontrou Tréllez na área. O colombiano, com a bola ainda no ar, bateu de primeira, sem chances para Douglas, anotando o seu terceiro gol com a camisa do São Paulo.

Em uma nova falha do sistema defensivo são-paulino, os donos da casa retomaram a liderança no placar. Aos 38 minutos, após lançamento, Élber tocou de cabeça, e Edigar Junio finalizou de primeira. A bola desviou em Bruno Alves e enganou Sidão antes do intervalo.

Sem alterações, o São Paulo voltou para a etapa final com a marcação alta e pressionando a saída de bola do Bahia. Logo aos seis minutos, Lucas Fernandes pegou rebote de cruzamento e bateu de chapa, de primeira, tirando tinta da trave esquerda de Douglas.

Em busca do empate, Aguirre promoveu as entradas de Régis, Valdívia e Shaylon nos lugares de Militão, Lucas Fernandes e Shaylon, respectivamente. Uma das alterações funcionou nos acréscimos do confronto.

Aos 47 minutos, logo depois de Sidão ter evitado o terceiro do Bahia em chute à queima-roupa, Shaylon arriscou de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Douglas, dando números finais à partida.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...