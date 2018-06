Com gol no fim, Vasco supera o Sport em casa

Em partida cheia de gols, o Vasco venceu por 3 a 2 o Sport, neste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 15 pontos e vai dormir na décima colocação. Já os pernambucanos seguem com 18, entre os líderes da Série A.

O jogo foi mais equilibrado no primeiro tempo. O Vasco abriu o placar com Yago Pikachu, mas o Sport chegou ao empate após gol contra de Paulão. Antes do intervalo, os cruzmaltinos voltaram a ficar a frente novamente com Yago Pikachu. No segundo tempo, os pernambucanos empataram com Michel Bastos. Só que no fim, Ramon fez o terceiro dos donos da casa para dar números finais em São Januário.

Na próxima rodada, o Vasco vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, na quarta-feira. No mesmo dia, o Sport recebe o Grêmio, na Ilha do Retiro.

O jogo – O Sport surpreendeu no início e com um minuto teve a primeira boa chance de marcar em São Januário. Após cobrança de falta na área, a zaga cruzmaltina cortou mal e quase proporcionou o gol pernambucano. Só que depois do susto, o Vasco passou a dominar a partida e pressionou os visitantes. Os cariocas encontravam dificuldade para passar pela marcação e só finalizou uma vez, com Bruno Cosendey.

O panorama da partida seguia o mesmo. O Vasco tinha mais posse de bola, enquanto o Sport buscava os contra-ataques. Com mais vontade, os cruzmaltinos chegaram ao gol aos 18 minutos. Giovanni Augusto deu belo passe para Yago Pikachu na área. O meia finalizou de frente para Magrão e colocou na rede.

O revés fez o Sport buscar mais o ataque, mas isso Feza equipe pernambucana dar mais espaço para o Vasco, que quase ampliou aos 23 minutos. Yago Pikachu foi lançado novamente na área, mas desta vez Magrão chegou primeiro para afastar o perigo. No minuto seguinte, Giovanni Augusto arriscou de fora da área e assustou o goleiro rubro-negro.

Aos poucos, os visitantes equilibraram a partida e passaram a ter mais posse de bola. No entanto, sofriam para criar boas jogadas. Do outro lado, o Vasco tinha dificuldade em encaixar os contra-ataques. Assim, o duelo ficou concentrado entre as intermediárias.

Já perto do fim, o Sport chegou ao empate, aos 42 minutos. Marlone cobrou falta na área, Paulão tentou fazer o corte e acabou colocando para a própria rede.

Quando parecia que o jogo iria igual para o intervalo, o Vasco chegou ao segundo gol aos 45 minutos. Yago Pikachu foi lançado na área e acabou derrubado por Magrão. O próprio meia foi para a cobrança e colocou na rede para deixar os donos da casa mais tranquilos.

No segundo tempo, o Sport pressionou desde os primeiros minutos em busca do empate. No entanto, os pernambucanos continuavam tendo problemas no setor ofensivo. O Vasco demorou, mas teve a primeira boa chance de marcar aos nove minutos. Após cruzamento de Henrique, a bola passou por todo mundo e chegou em Luiz Gustavo. Só que o lateral chutou mal, por cima do travessão.

O lance animou os cruzmaltinos, que voltaram a criar boa chance aos 11 minutos. Giovanni Augusto cruzou para Yago Pikachu, que acetou belo voleio, mas viu Magrão fazer grande defesa para salvar os visitantes.

Depois disso, o Sport voltou a buscar o empate com mais intensidade e conseguiu chegar ao gol aos 29 minutos. Após bola levantada na área, Paulão cortou mal e viu Michel Bastos acertar uma meia bicicleta para a rede.

Na parte final, o jogo ficou aberto, com as duas equipes em busca do gol. Só que o Vasco foi mais competente e chegou ao terceiro aos 44 minutos. Andrés Rios escorou para Yago Pikachu na entrada da área. O meia chutou no canto, mas Magrão fez grande defesa. Só que Ramon foi esperto no rebote e mandou para a rede para dar a vitória aos cruzmaltinos.

