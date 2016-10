Com gol no finalzinho Internacional bate o Coritiba e respira

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/arquivo)- Em um jogo tecnicamente fraco no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional fez a festa de quase 35 mil pessoas ao bater o Coritiba por 1 a 0, com um gol de pênalti no final da partida que manteve o time vivo na classificação do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, o Colorado saiu, anida que provisoriamente, da ZR, enquanto o Coxa, com seus, 36 pontos, ocupa a 12ª colocação.

O primeiro a tentar arriscar um chute a gol foi o Alviverde, com Raphael Veiga, que arriscou da entrada da área pra boa defesa de Danilo Fernandes. Aos sete minutos, uma tentativa de jogada ensaiada do Colorado, com Dourado cruzando, Ferrareis ajeitando para o meio da área, mas ninguém mais apareceu para completar. Ferrareis tentou o chute, aos 10 minutos, à esquerda da meta.

Mais Inter no ataque, aos 21 minutos, em cruzamento na medida para Ferrareis que, no entanto, perdeu a disputa com Juninho. O Coritiba não conseguia acertar uma sequência de passes, facilitado a retomado do time gaúcho que, por sua vez, parava na defesa coxa-branca. Em campo algumas entradas mais fortes e jogadores se estranhado. A bola simplesmente não rolava. Aos 40 minutos, Coxa no ataque, mas Ceará se recuperou para afastar. Aos 45 minutos, Benitez, sem ângulo, tentou completar a jogada, sem sucesso.

Para a etapa final, nenhuma alteração nas duas equipes. Logo no primeiro minuto, Juninho tentou um lançamento em profundidade para Raphael Veiga, mas a bola correu demais. Aos três minutos, Juan cobrou falta colocada na área, mas ninguém conseguiu completar. Na resposta, aos sete minutos, Ferrareis fez o cruzamento, Benítez desviou pra trás e quase fez gol contra.

Sem conseguir penetrar na defesa alviverde, o Internacional tento chegar na base do chute, com Alex, que bateu colocado e viu a bola carimbar a trave. O técnico Celso Roth apostou nas entradas de Marquinhos e Valdívia. Aos 20 minutos, Valdivia foi ao fundo e cruzou para Seijas, mas Ceará se recuperou para interceptar.

Os dois treinadores mexeram nas equipes, mas o panorama da partida não mudava, com o Colorado mantendo mais a posse, mas sem agredir. Mas, aos 31 minutos, Leandro invadiu a área, foi travado por Ernando e o árbitro anotou a penalidade. Na cobrança, Juan parou nas mãos de Danilo.O jogo era aberto e, aos 40 minutos, pênalti Vitinho foi para a cobrança e não desperdiçou, garantindo três pontos importantes.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Botafogo, quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Já o Coritiba encara o Figueirense, no mesmo dia, no estádio Couto Pereira.

