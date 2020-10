Com gol no início, Grêmio bate o Juventude e larga na frente nas oitavas da Copa do Brasil

O Grêmio deu um importante passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil.

Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas, o Tricolor derrotou o Juventude por 1 a 0, em casa. Com isso, o time do técnico Renato Gaúcho precisa de apenas um empate na volta para avançar de fase.

E não demorou para os anfitriões abrirem o placar na Arena. Com o relógio marcando apenas oito minutos, Isaque recebeu lindo passe de Pepê e tocou de cavadinha na saída de Marcelo Carné para marcar um bonito gol. O arqueiro ainda chegou a tocar na bola, mas não foi o suficiente.

Em vantagem, os donos da casa passaram a apenas administrar o resultado, com muita troca de passes no meio de campo e no setor defensivo. Do outro lado, o Juventude pouco conseguia fazer, e, na rara oportunidade que teve para empatar, Breno Lopes perdeu um tento inacreditável. Após cruzamento rasteiro da direita, o atacante ficou livre na pequena área, até mesmo sem goleiro, mas acabou mandando por cima.

Com o triunfo, o Grêmio joga por um empate na volta para avançar às quartas de final. O duelo está marcado para a próxima quinta-feira, dia 6 de novembro, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

