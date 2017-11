Com golaço de Thiago Neves, Cruzeiro vence Fluminense de virada

Atuando com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o Cruzeiro venceu o Fluminense de virada por 3 a 1, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo (12/11). A partida foi válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado fez o clube mineiro subir para a quinta posição, com 54 pontos.

Cruzeiro x Fluminense

Já os comandados por Abel Braga, que não tiveram o artilheiro Henrique Ceifador (suspenso), ocupam o 13º lugar, com 43. A equipe tricolor ainda pode ser ultrapassada pela Chapecoense, que recebe o Santos no encerramento da rodada.

Os visitantes abriram o placar logo aos três minutos. Gustavo Scarpa achou Pedro no meio da área, que dominou e mandou no canto de Fábio.

A reação dos donos da casa veio aos 17. Lucas Romero arriscou de fora, a bola desviou e foi no ângulo, sem chances para Cavalieri.

Aos 10 minutos, o Fluminense ficou com um jogador a menos. Marlon recebeu o segundo amarelo após tocar a mão na bola e foi expulso de campo.

O castigo veio apenas três minutos depois. Thiago Neves cobrou falta no segundo pau, Diogo Barbosa apareceu livre, atrás da zaga, e mandou para o fundo do gol.

Os jogadores do Fluminense reclamaram muito com a arbitragem, porém, o tento foi validado.

O Cruzeiro balançou as redes novamente, aos 28. Após linda troca de passes, Robinho achou Thiago Neves na área que, de primeira, mandou para dentro da meta de Diego Cavalieri.

Na próxima quarta-feira (15/11), o Fluminense visita o Corinthians em Itaquera, em jogo que pode decidir o título para os paulistas. Enquanto isso, o Cruzeiro volta a jogar no Mineirão, recebendo o ameaçado Avaí.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 1 FLUMINENSE

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 12 de novembro de 2017 (Domingo)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Cartões Amarelos: Murilo, Lucas Romero, Robinho, Alisson (Cruzeiro), Marlon, Renato Chaves (Fluminense)

Cartão Vermelho: Marlon (Fluminense) Gols: CRUZEIRO: Lucas Romero, aos 16 min do primeiro tempo; Diogo Barbosa, aos 11, e Thiago Neves, aos 27 min do segundo tempo FLUMINENSE: Pedro, aos 7 min do primeiro tempo

CRUZEIRO: Fábio, Ezequiel, Digão, Murilo e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Lucas Romero, Rafinha (Messidoro), Robinho (Alisson) e Thiago Neves; Rafael Sóbis (Jonata) Técnico: Mano Menezes

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freiras, Douglas, Wendel (Matheus Alessandro) e Gustavo Scarpa (Léo); Marcos Júnior ( Wellington Silva) e Pedro

Técnico: Abel Braga

