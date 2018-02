Com golaço e polêmica, Corinthians encerra invencibilidade do Palmeiras

LANCE! Guilherme Amaro – O meia Rodriguinho teve uma atuação de gala no clássico, tendo feito um golaço e ainda cavado um pênalti para o Corinthians (Luis Moura / WPP) (Foto Fornecido por Areté Editorial S/A )-

O Corinthians acabou com a invencibilidade do Palmeiras, neste sábado, em Itaquera, pela nona rodada do Paulistão. Em jogo com golaço e polêmica, o Timão venceu o quarto Dérbi seguido, por 2 a 0, e reabilitou-se após três tropeços. Já o Verdão, que tinha seis vitórias e dois empates, agora acumula três jogos sem vitória.

O Palmeiras, por sua vez, segue confortável na liderança geral do Paulistão, com 20 pontos. O Corinthians voltou a ser o segundo, com 16 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Santos neste domingo.

Que esquema foi esse?

O Corinthians surpreendeu ao entrar em campo em um esquema sem centroavante, numa espécie de 4-2-4, com Romero e Clayson abertos em cada ponta e Jadson e Rodriguinho por dentro. A formação era parecida com a do Timão campeão da Libertadores em 2012.

O Palmeiras, em seu tradicional 4-1-4-1, demorou para entender o esquema adversário e ajustar a marcação. Após os primeiros minutos, porém, o Verdão bloqueou o adversário.

Golaço!

O Timão sofria com a falta de profundidade, mas conseguiu abrir o placar com um golaço. A equipe ficou com a bola por 1 minuto e 23 segundos, com 28 passes trocados, até Rodriguinho receber, deixar Borja e Antônio Carlos no chão e chutar com calma.

Cássio sai bem

Antes do gol corintiano, o Palmeiras havia tido as duas melhores chances, ambas com Borja. Após um chute para fora, o colombiano foi lançado, mas viu Cássio sair em seus pés. Um lance praticamente igual aconteceu na etapa final, com o goleiro corintiano também salvando.

Polêmica

O segundo tempo teve um lance recheado de polêmicas. Após chute de Rodriguinho, a bola sobrou para Renê Júnior, que foi travado por Jailson. A jogada prosseguiu e terminou com finalização para fora de Henrique.

Alguns segundos depois, porém, o árbitro Raphael Claus marcou pênalti e expulsou Jailson. Isso porque o goleiro levantou muito o pé na hora de travar Renê Júnior. O pênalti foi claro, mas o cartão vermelho foi discutível. O que chamou a atenção foi o fato de o quarto árbitro ter avisado o juiz. Na cobrança, já com Fernando Prass na meta alviverde, Jadson chutou para fora.

Agora entrou!

O Corinthians teve outro pênalti, quando Rodriguinho foi derrubado por Dudu. Sem Jadson, que já havia sido substituído, Clayson foi para a bola e marcou o segundo gol do Timão, acabando com alguma chance de recuperação palmeirense.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2×0 PALMEIRAS

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data-Hora: 24/2/2018 – 17h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Anderson Jose de Moraes Coelho (ambos de SP)

Público/renda: 42.178 pagantes / R$ 2.476.111,10

Cartões amarelos: Fagner (24’/1ºT), Lucas Lima (25’/1ºT), Clayson (28’/2ºT), Dudu (36’/2ºT) e Borja (46’/2ºT)

Cartões vermelhos: Jailson (14’/2ºT)

Gols: Rodriguinho (39’/1ºT) (1-0), Clayson (38’/2ºT) (2-0)

CORINTHIANS: Cassio; Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel, Renê Júnior, Jadson (Mateus Vital, aos 30’/2ºT), Clayson (Júnior Dutra, aos 40’/2ºT) e Rodriguinho; Romero (Lucca, aos 43’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

PALMEIRAS: Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo, Tchê Tchê (Keno, aos 33’/2ºT) e Lucas Lima (Fernando Prass, aos 18’/2ºT); William (Gustavo Scarpa, no intervalo), Borja e Dudu. Técnico: Roger Machado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...