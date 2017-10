Com imprevisto no figurino, Anitta é a grande vencedora do Prêmio Multishow

Um fato inusitado (mas não muito, em se tratando de Anitta) roubou a cena na cerimônia do Prêmio Multishow 2017, na noite desta terça (24), durante a apresentação da cantora.

Na performance, que contou com sucessos como “Will I See You”, “Paradinha” e “Sua Cara”, ela se apresentou de calcinha e sutiã, e, no meio da coreografia, acabou traída pelo look, ficando com os mamilos à vista mais de uma vez.

Sem se mostrar abalada, ela deu suas “ajeitadinhas” durante a dança e prosseguiu firme até o fim do número, que teve participação do DJ Diplo e da cantora Pabllo Vittar.

Como era de se supor, a internet foi à loucura com a gafe, deixando em segundo plano as críticas de que ela estaria usando playback, diferentemente de todos os outros que se apresentaram no evento.

“Meu peito tá de fora? Não, pelo amor, de Deus”, brincou Anitta momentos depois, ao receber o prêmio de melhor música. Em seguida, ao levar o de melhor cantora, se emocionou.

“Um dia quero poder detalhar o quanto é difícil, nascendo onde nasci, sendo mulher e jovem, cantando o que eu cantava, fazendo as coisas que topei fazer, chegar num prêmio desses”, desabafou.

PREMIAÇÃO ENGAJADA

Outro destaque do Prêmio Multishow foi Pabllo Vittar. Na sua estreia na cerimônia, ela ganhou prêmios, balançou a bandeira LGBT, abriu espacate e até beijou na boca um de seus dançarinos.

Foi uma das artistas mais aplaudidas pelo público do prêmio. Pabllo venceu na categoria “Experimente”, dedicada a novos artistas, ganhando um carro 0 km oferecido pelo patrocinador.

Além da diversidade, a cerimônia investiu em outros temas políticos, como o do empoderamento feminino, com direito a discursos dos apresentadores Tatá Werneck e Fábio Porchat.

Logo na abertura das apresentações, Karol Conka e Ludmilla ainda cantaram músicas ligadas ao feminismo, como “É o Poder”, “Maria da Vila Matilde”, de Elza Soares, e “Pagu”, de Rita Lee.

Na entrega do prêmio de melhor disco, vencido por “Letrux em Noite de Climão”, do projeto Letrux, a cantora Letícia Novaes usou o fim do seu discurso para criticar o presidente Michel Temer.

“Michel Temer inaceitável”, bradou. A plateia entrou na onda e entoou o grito “fora, Temer”, o que colocou os apresentadores em uma saia justa.

“Não podemos dizer isso aqui, mas você pode”, brincou Tatá. “Um coro de pessoas querendo nossa demissão. Ah, deixa ouvir!”, completou Porchat.



SOM ESTRANHO

Antes disso, Luan Santana causou estranhamento ao apresentar um medley com “Escreve Aí”, “Chuva de Arroz”, “Eu, Você, o Mar e Ela”, “Acordando o Prédio” e “Acertou a Mão”, em meio um jogo de luzes e labaredas de fogo dignas de produções pop internacionais.

O problema, para muitos internautas, é que Luan substituiu os arranjos originais por versões eletrônicas, o que não teria “dado liga”.

“Luan Santana, não tá rolando esses remix, não, migo”, escreveu um internauta. “Não curti esse remix sem noção. Por que não deixaram músicas como são?”, questionou outra.

Além de Luan Santana, também se apresentaram nomes como Simone & Simaria, Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Matheus & Kauan, Anavitória, Projota e Thiaguinho, entre outros.

“Rainha dos memes”, Gretchen também apareceu para brincar com os apresentadores e fazer graça com o fato de ter aparecido em clipe de Katy Perry.

Os maiores vencedores da noite foram Anitta (três prêmios), Luan Santana (dois) e Simone & Simaria (dois).

Veja abaixo os indicados em cada categoria e, em negrito, os vencedores do Prêmio Multishow 2017.

>> Melhor Cantor

Luan Santana

Lucas Lucco

Thiaguinho

Tiago Iorc

Wesley Safadão

>> Melhor Cantora

Anitta

Ivete Sangalo

Joelma

Marília Mendonça

Sandy

>> Melhor Show

Anitta

Joelma

Luan Santana

Simone & Simaria

Thiaguinho

>> Melhor Clipe TVZ

“Acordando o Prédio”, de Luan Santana

“Cheguei”, de Ludmilla

“Paradinha”, de Anitta

“Tô Apaixonado Nessa Mina”, de MC Kevinho (Kondzilla)

“K.O.”, de Pabllo Vittar

>> Música Chiclete

“Acordando o Prédio”, de Luan Santana

“Eu Sei de Cor”, de Marília Mendonça

“Loka”, de Simone & Simaria com participação de Anitta

“Malandramente”, de Dennis e MCs Nandinho & Nego Bam

“50 reais”, de Naiara Azevedo

>> Fiat Argo Experimente

Anavitória

Arthur Aguiar

Gustavo Mioto

Iza

Pabllo Vittar

>> Melhor Grupo

Henrique & Juliano

Maiara & Maraisa

Simone & Simaria

Sorriso Maroto

Turma do Pagode

>> Melhor Música

“Homem de Família”, de Gusttavo Lima

“Me Espera”, de Sandy com participação de Tiago Iorc

“O Nosso Santo Bateu”, de Matheus & Kauan

“Sim ou Não” Anitta com participação de Maluma

“Você Partiu Meu Coração”, de Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão

>> Melhor Cover da Web

Ana Gabriela com “Eu Era” (Cover Marcos & Belutti)

Gabi Luthai com “Sua Cara” (Cover Major Lazer ft. Anitta & Pabllo Vittar)

Luísa Sonza com “Fica” (Cover Anavitória ft. Matheus & Kauan)

Mariana Nolasco com “Paradinha” (Cover Anitta)

Thayná Bitencourt com “Amante Não tem Lar” (Cover Marília Mendonça)

>> Revelação (Superjúri)

Luiza Lian

Rakta

Rincon Sapiência

>> Canção do Ano (Superjúri)

BaianaSystem: Invisível

Chico Buarque: As Caravanas

Criolo: Menino Mimado

Johnny Hooker: Flutua (part. Liniker)

Rincon Sapiência: Ponta de Lança

>> Melhor Disco (Superjúri)

“Caravanas”, de Chico Buarque: Caravanas

“Letrux Em Noite de Climão”, de Letrux

“Galanga Livre”, de Rincon Sapiência

