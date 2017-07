Com lance polêmico Luverdense perde para o Internacional e continua na zona de rebaixamento

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo – O Luverdense acaba de perder por 1 a 0 para o Internacional, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, partida válida pela 15ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Como resultado o time Mato-grossense continua na zona de rebaixamento, em 18º colocado, com 16 pontos. Já o time gaúcho, é o 5º colocado, com 24 pontos.

O internacional começou o jogo pressionando o Luverdense. Já no primeiro minuto assustou o alviverde com uma jogada onde Diego dominou pela direita, tocou para Edenílson, o volante cruzou e Nico de cabeça mandou para o gol, mas estava impedido. Aos 5 minutos, Rodrigo Dourado roubou a bola na zaga do Luverdense, novamente Edenílson foi acionado, girou na entrada da área e obrigou Diogo Silva espalmar para escanteio. Aos 7, Winck dominou pela direita e sofreu falta. Diego cobrou para o Inter, Winck desviou de cabeça e a bola passou levando perigo para o gol de Diogo Silva.

A resposta do Luverdense só veio aos 18. Moacir chutou do meio da área, a bola desviou em Cuesta, Danilo se esforçou para evitar a saída, mas Uendel dominou e tocou mal. Sérgio Mota arriscou de longe e mandou para fora. O contra-ataque veio logo na sequência. Dourado recebeu pelo meio e tocou para Winck pela direita. O lateral lançou para Pottker dentro da área, e o atacante gaúcho chutou cruzado e Diogo Silva espalmou a bola. No rebote, Gutiérrez tentou chutar para o gol, mas a bola saiu fraca.

Aos 20, O Inter assustou novamente, dessa vez com uma bola na trave. Uendel cruzou da esquerda para Pottker, que mandou de primeira. Aos 34 o Luverdense quase abriu o placar. Sérgio Mota cobrou escanteio na área, Paulinho desviou de cabeça, mas o Rodrigo Dourado do Inter apareceu para afastar a bola pela linha de fundo antes que o Alfredo conseguisse chutar para o gol.

No segundo tempo o Inter voltou com tudo. Nico López tentou uma finalização, mas a bola bate em William Luverdense e sai por cima do gol. Aos 5, de novo Nico, ele dominou no centro e tocou para Edenílson, que chutou forte, e o goleiro do Luverdense espalmou a bola. Nico cobrou escanteio na área e Rodrigo Dourado cabeceou pela linha de fundo.

Aos 9, Aderlan do Luverdense avançou pela direita e acionou Moacir dentro da área. O goleiro do Internacional saiu para fazer a defesa. Aos 15, Diego do Inter recebeu na entrada da área, girou e tentou o chute, mas a bola saiu com perigo. Na sequência mais pressão, Gutiérrez avançou pelo meio, tocou para o Nico. O gringo tentou o chute da entrada da área, mas mandou para fora. Aos 18, Pottker recebeu dentro da área, dominou e chutou de pé direito. Diogo Silva fez grande defesa.

Aos 19 o Luverdense fez jogada de perigo. Marcos Aurélio recebeu dentro da área e tentou o chute de primeira, a bola explodiu em Cuesta e saiu para escanteio. Aos D’Alessandro cobrou mal a falta. A zaga desviou para trás e quase marcou contra.

Aos 29, D’Alessandro avançou pela esquerda e cruzou para Pottker que subiu e de cabeça e mandou para fora. Aos 31 o Inter perdeu uma grande oportunidade. D’Ale dominou pelo meio e armou o contra-ataque. Nico recebeu na esquerda e chutou cruzado. Diogo Silva espalmou para escanteio. O Inter cobrou, a bola foi a área, e a zaga afastou. Aos 37, após cruzamento da direita, Dourado desviou de cabeça, a bola sobrou para Carlos, que cabeceia forte por cima do gol do Luverdense.

Aos 45 o goleiro do Luverdense salva o alviverde de tomar o gol. D’Alessandro cobrou falta para a área, Winck cabeceou, Diogo Silva subiu alto para espalmar. A bola voltou para Carlos, que chutou na pequena área e o goleiro voltou a defender o Luverdense.

Aos 46, após uma confusão e erro da arbitragem o Internacional abre o placar. Após lançamento para William Pottker, o assistente assinala impedimento do jogador do Inter, que não participou da jogada. A zaga do Luverdense e o goleiro Diogo Silva para no lance, mas Joanderson do Inter saiu dentro da área livre e tocou para Pottker que mandou para o gol. O lance gerou muita reclamação e confusão. A partida ficou parada, os jogadores do Luverdense ensairam sair de campo, mas acabaram retornando e a partida terminou em 1 a 0 para o Internacional.

O próximo jogo do Luverdense será na sexta, contra o Paraná Clube, no Passo das Emas, partida válida pela 16º rodada. O time paranaense é o 10º colocado, com 20 pontos. O Inter volta a campo no próximo sábado, para encarar o Vila Nova, às 16h30, no Serra Dourada.

