Com “lei do ex”, Santos vence o Ceará em jogo repleto de expulsões

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0 na noite de hoje (5), no Castelão, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Felipe Jonatan, formado nas categorias de base do clube cearense. A partida foi marcada por quatro expulsões nos 90 minutos: Luan Peres e Alison, do lado dos paulistas, e Samuel Xavier e Bruno Pacheco, pelos mandantes.

Depois do apito final, Leandro Carvalho e Guto Ferreira, do Ceará, também receberam cartão vermelho.

Com o resultado, o Santos chegou a 11 pontos e se aproximou do G-6 da competição. O Peixe voltou a ganhar uma partida após três rodadas. Já o Ceará parou nos dez e foi ultrapassado pelo rival de hoje.

O Peixe volta a campo na quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Atlético-MG, na Vila Belmiro. Já o Ceará vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, na quinta-feira, às 19h15.

O melhor: João Paulo

O goleiro do Santos fez mais uma atuação bastante sólida e salvou a equipe santista em diversas vezes. Foi apenas o nono jogo de João Paulo pelo profissional. Ele ganhou chance após lesão de Vladimir e vai dando indícios de que vai ganhar a posição.

Quem não foi bem: Kaio Jorge

O Menino da Vila é uma das principais esperanças provenientes das categorias de base do clube, mas não fez um bom jogo hoje.

Cronologia do jogo

O Santos abriu o placar aos oito minutos, com Felipe Jonatan batendo no cantinho após cruzamento de Marinho que passou por toda a área.

O jogo do Santos: sólido na defesa, time espera o Ceará

O Santos fez uma atuação sólida defensivamente, permitindo poucos espaços para o Ceará conseguir criar lances de perigo. O Peixe abriu o placar logo cedo e, com a vantagem no placar, ficou mais postado atrás, procurando espaços para sair na contra-ataque.

A partida do Ceará: equipe tem dificuldades para criar

O Ceará sofreu o gol logo cedo e viu o Peixe se fechar atrás. O Vozão pouco conseguiu criar diante da sólida marcação santista mesmo tendo mais a posse da bola durante boa parte do jogo.

Lei do ex com respeito

Formado nas categorias de base do Ceará, o lateral Felipe Jonatan marcou seu segundo gol em 2020 após cruzamento de Marinho, outro com passagem pelo clube cearense. Em respeito ao Vozão, o defensor não comemorou o gol.

Dupla de zaga do Santos não enfrenta o Galo

Lucas Veríssimo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do confronto com o Atlético-MG. Como se não bastasse, Luan Peres foi expulso, e o Peixe não terá nenhum dos dois à disposição na próxima rodada. Além da dupla, Alison, que poderia ser improvisado na zaga, também foi expulso. Luiz Felipe, primeiro reserva do setor, está machucado.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 1 SANTOS

Data: 5 de setembro de 2020, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (oitava rodada)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Wagner Reway (PB)

Assistentes: Oberto da Silva Santos e Kildenn Morais de Lucena (ambos da PB)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Amarelos: Veríssimo, Felipe Jonatan e Kaio Jorge; Luiz Otávio e Bruno Pacheco

Vermelhos: Luan Peres e Alison; Samuel Xavier, Bruno Pacheco, Leandro Carvalho e Guto Ferreira

Gol: Felipe Jonatan, aos 8 do primeiro tempo

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Lima) e Charles (Bergson); Fernando Sobral, Vina e Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves); Cléber (Rafael Sóbis). Técnico: Guto Ferreira.

SANTOS: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Arthur Gomes (Jobson); Marinho (Madson), Lucas Braga (Alex) e Kaio Jorge (Sánchez). Técnico: Cuca.

Fonte:

Eder Traskini Colaboração para o UOL, em Santos 05/09/2020 22h55

