Com mais chuvas produtores de Novo Progresso aceleram plantio da soja

Soja rompe da terra em Novo Progresso (Foto:Jornal Folha do Progresso) –

Após um ritmo lento nas primeiras semanas de Outubro, o plantio começou a acelerar, refletindo os bons volumes de chuva que ocorreram em Novo Progresso e região.

Na tarde desta sexta-feira(18), um volume de 35mm de chuva foi registrado em Novo Progresso, garantindo a germinação.

O atraso do plantio devido a escases da chuva agora acelera os trabalho em campo. Estima-se que em Novo Progresso uma área de mil hectares será semeado nesta safra 2019/2020.

O plantio de soja esta avançando em Novo Progresso, de modo geral, os maiores avanços ocorreram na região de Vila Isol, as margens da rodovia BR 163. Em Castelo de Sonhos produtores continuam ampliando as áreas de soja, o resultado da ultima safra vem animando os sojicultores, que deixam de lado pecuária para cultivar grãos.

Por:Adecio Piran para o JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

