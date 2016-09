Com mais um ouro, Daniel Dias fatura sua 20ª medalha paralímpica

Maior medalhista paralímpico do Brasil, o nadador Daniel Dias conquistou mais um ouro nos Jogos do Rio 2016, na noite desta segunda-feira. Ele foi o mais rápido na prova dos 50 metros livre na classe S5. É a quinta medalha de Daniel em cinco provas disputadas na Paralimpíada, e a vigésima de sua carreira

A vitória de Daniel foi muito comemorada no Estádio Aquático, no Parque Olímpico. Praticamente cheio, o local explodiu de alegria aos gritos de “Brasil, Brasil” tão logo o nadador chegou em primeiro. Na mesma prova, Clodoaldo Silva encerrou em sétimo.

Nos Jogos do Rio, Daniel Dias já havia conquistado quatro medalhas. Ele fora ouro nos 200 metros livre, prata nos 100 metros peito e no revezamento 4×50 metros livre (20 pontos), e bronze nos 50 metros borboleta.

Com o ouro desta segunda-feira, o nadador segue com chances de se tornar o maior medalhista da história dos Jogos Paralímpicos. A marca pertence ao australiano Matthew Cowdrey, que também competia na natação, mas não veio ao Rio. Ele é dono de 23 medalhas. O brasileiro, que chegou ao vigésimo pódio, ainda deve competir em mais quatro provas nesta Paralimpíada.

agência estado

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...