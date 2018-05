Com Maracanã, Flamengo volta a liderar média de público na Série A

Nos dois jogos que fez em casa, no Maracanã, Flamengo levou mais de 50 mil pagantes e é o líder na média de público da Série A de 2018

Líder do Brasileirão, o Flamengo vem fazendo bonito também nas arquibancas. De volta ao Maracanã, o rubro-negro levou mais de 102 mil pagantes em dois jogos e lidera também a lista dos clubes com a maior média de público pagante na Série A de 2018.

Para se ter uma ideia, o público desses dois jogos no Maraca já superou todos os outros que o Flamengo fez em casa em 2018, atuando pelo Campeonato Carioca — 76.082 no total, em oito jogos. Vale lembrar que nos dois jogos que fez pela Libertadores, no Maracanã, o rubro-negro não houve público por conta da punição da Conmebol pelos incidentes na final da Copa Sul-Americana de 2017.

No Estadual, como mandante, atuando também na Ilha do Urubu, no Raulino de Oliveira, no Engenhão, no Kléber Andrade (em Cariacica-ES), o Flamengo teve uma média de apenas 9.510 torcedores por partida, mais do que cinco vezes a média atual no Brasileirão.

Maiores médias de público pagante no Brasileirão 2018 até a 4ª rodada:

1º Flamengo (51.229)

2º Ceará (40.569)

3º Corinthians (34.564)

4º Palmeiras (26.954)

5º Grêmio (23.914)

6º São Paulo (21.652)

7º Internacional (18.465)

8º Cruzeiro (16.151)

9º Bahia (15.912)

10º Atlético-MG (14.383)

11º Atlético-PR (13.736)

12º Fluminense (12.941)

13º Santos (12.268)

14º Paraná (11.659)

15º Vitória (9.661)

16º Sport (8.362)

17º Chapecoense (7.957)

18º Botafogo (7.759)

19º Vasco (4.830)

20º América-MG (4.126)

Fonte:R7/Rodolfo Rodrigues(Foto:Gilvan de Souza/Flamengo)

