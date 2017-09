Com menos homens, Pará é o Estado brasileiro com maior registro de advogadas

Anúncio foi feito na abertura da VII Conferência da Advocacia do Estado do Pará

Na abertura da VII Conferência da Advocacia do Estado do Pará, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) anunciou que é a 1ª do Brasil a contar com mais advogadas inscritas do que advogados. Anúncio foi feito pelo presidente da Ordem no Pará durante seu pronunciamento durante a abertura do maior evento da advocacia paraense, na noite desta terça (20), no Teatro Maria Sylvia Nunes (Estação das Docas).

Ao destacar que a edição deste ano da conferência homenageia as mulheres advogadas, Alberto Campos informou que desde o último dia 20 de setembro, a OAB-PA conta com 8.622 advogadas inscritas, enquanto que são 8.608 advogados.

Campos ainda manifestou solidariedade aos “amigos e amigas LGTBI’s que estão se sentindo tão agredidos pela decisão judicial de Brasília”, depositando esperança na superação do preconceito. “O amor pode curar um dos grandes males da atualidade e quiçá do futuro: o preconceito. O preconceito religioso, racial, social e agora, cada vez mais noticiado, o preconceito sexual”, vislumbrou.

Secretário-geral do Conselho Federal da OAB, Felipe Sarmento, elogiou o modelo adotado pela organização da conferência, preocupada com a representatividade e classificou a realização de quatro conferências regionais como “estratégia de singular inteligência, que amplifica a voz dos advogados do interior”. O conselheiro federal ainda ressaltou que “o CFOAB está à disposição da seccional para ajudar contra a reforma no Código de Mineração, que prejudicam a proteção do meio ambiente”.

Considerada uma das maiores diretoras da Escola Superior de Advocacia, a professora Sônia Gluck Paul foi umas das homenageadas ao ter sido escolhida como patrona do evento. Formadora de gerações de advogados e advogadas, a professora Ghislaine Segurado Pimentel recebeu a Comenda do Mérito Advocatício, maior honraria concedida pela seccional paraense.

Com o tema central “A reafirmação dos compromissos da Advocacia com a sociedade civil e o Estado de Direito”, o evento promovido pela OAB-PA e a Escola Superior de Advocacia (ESA) teve como conferencista de abertura a advogada portuguesa Elina Fraga, ex-presidente da Ordem dos Advogados de Portugal.

Fonte: ORMNews.

