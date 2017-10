Com Messi ‘chorando sangue’, terroristas ameaçam a Copa da Rússia

Um grupo terrorista apoiador das ações do Estado Islâmico divulgou dois cartazes nesta terça-feira (24) para fazer ameaças de atentados a Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia. O craque Lionel Messi é usado em uma das imagens.

O atacante da seleção da Argentina aparece na peça trajando um uniforme de prisioneiro, atrás das grades, e com sangue escorrendo do seu olho esquerdo. No segundo cartaz (para ver, passe para a próxima foto no cartaz acima), o grupo usou a imagem do estádio Luzhniki, localizado na capital Moscou, colocou um homem com roupa camuflada ao lado de bombas e ainda estampou o seguinte texto:

“Aos inimigos de Alá na Rússia, o fogo dos mujahideen (soldados da guerra) os queimarão. Apenas esperem”.

De acordo com informações do G1, o governo Russo é aliado da Síria no trabalho de combate ao Estado Islâmico, promovendo ataques ao grupo no país.

