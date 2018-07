Com Neymar inspirado, Brasil bate México e avança às quartas da Copa na Russia

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Joe Klamar/AFP/arquivo)- A Seleção Brasileira garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Mundo da Rússia na tarde desta segunda-feira. Responsável por um gol e uma assistência em Samara, o atacante Neymar brilhou na vitória por 2 a 0 do time comandado por Tite sobre o México.

O Brasil teve trabalho nos primeiros minutos, mas conseguiu tomar o controle da partida ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Neymar inaugurou o marcador após passe de Willian, um dos melhores em campo. Nos minutos finais, o camisa 10 cruzou para Firmino ampliar a vantagem.

Desfalcado do suspenso Casemiro, o Brasil volta a campo às 15 horas (de Brasília) de sexta-feira para disputar uma vaga na semifinal contra o ganhador do duelo entre Bélgica e Japão, em Rostov. As duas seleções disputam a outra vaga na próxima fase às 15 horas desta segunda, em Kazan.

O México foi superior durante os primeiros minutos do confronto. Explorando o lado esquerdo de seu ataque, o time comandado pelo ex-são-paulino Juan Carlos Osório fez Fagner sofrer. Ainda assim, não conseguiu dar muito trabalho ao goleiro Alisson.

A primeira chegada consistente da Seleção Brasileira ao ataque em Samara veio por meio de Neymar. Em jogada individual pelo lado esquerdo da grande área, o camisa 10 passou pela marcação de Alvarez e Ayala antes de finalizar para boa defesa do goleiro Ochoa.

A partir de então, o time dirigido pelo técnico Tite cresceu no jogo e passou a ditar o ritmo. Em nova jogada pela esquerda, Gabriel Jesus recebeu de Philippe Coutinho, limpou a marcação e bateu para defesa de Ochoa, bem colocado. No fim do primeiro tempo, Neymar ainda cobrou falta com algum perigo.

A Seleção Brasileira voltou acesa para a etapa complementar e inaugurou o marcador logo aos cinco minutos. Perto da entrada da área, Neymar pisou para Willian, que levou a bola para a esquerda e cruzou. Gabriel Jesus não alcançou, mas o camisa 10 completou para o gol.

No primeiro chute mexicano efetivamente ao gol brasileiro, Carlos Vela arriscou de fora da área e Alisson cedeu o escanteio. Pouco depois, o inspirado Willian fez boa jogada pela direita e bateu forte para mais uma boa defesa de Ochoa, sempre bem colocado.

Caído do lado de fora do gramado, Neymar tomou pisão de Layun no tornozelo e ficou se contorcendo, mas seguiu normalmente no jogo e, aos 42 minutos, deu o passe para o segundo gol. O camisa 10 recebeu de Fernandinho pela esquerda, invadiu a área e cruzou para Firmino completar pouco depois de substituir Philippe Coutinho.

