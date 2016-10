Com Neymar inspirado, Brasil goleia Bolívia e Tite mantém 100%

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Vanderlei Almeida/AFP)- O técnico Tite venceu sua terceira partida consecutiva no comando da Seleção durante a noite desta quinta-feira. Na Arena das Dunas, pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 0 em uma atuação inspirada de Neymar.

Com 18 pontos ganhos, um a menos que o Uruguai, a Seleção encerra o primeiro turno no segundo lugar. Às 21h30 (de Brasília) de terça-feira, em Mérida, o Brasil enfrenta a lanterna Venezuela. Já a Bolívia, penúltima com sete pontos, pega o Equador às 17 horas do mesmo dia, em La Paz.

O atacante Neymar brilhou durante a partida disputada em Natal e, além de anotar o primeiro, deu as assistências para os gols de Filipe Luís e Gabriel Jesus. Philippe Coutinho e Roberto Firmino, substituto do palmeirense, também marcaram na Arena das Dunas.

O jogo – A Seleção Brasileira abriu caminho para a goleada logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Após roubar a bola do boliviano Raldes, Neymar tabelou com Gabriel Jesus e, com o goleiro Lampe já batido, marcou o 300º gol de sua carreira, o 49º pela equipe nacional.

Sem ser ameaçado no campo de defesa, o Brasil aumentou sua vantagem em Natal com um belo gol aos 25 minutos do primeiro tempo. Após toque de letra da Daniel Alves, Giuliano invadiu a área pela direita e cruzou para Philippe Coutinho completar com precisão.

O terceiro gol do time local veio aos 38 minutos da etapa inicial. O árbitro colombiano Wilson Lamouroux aplicou a lei da vantagem após falta sobre Gabriel Jesus e a bola sobrou para Neymar, que estava em posição de impedimento. Filipe Luís passou em velocidade e tocou na saída do goleiro ao receber do camisa 10.

Dois minutos antes do final do tempo regulamentar, a Seleção Brasileira anotou o quarto. Neymar recebeu pelo lado esquerdo, carregou para o meio e percebeu a entrada de Gabriel Jesus. Na cara do goleiro Lampe, o atacante palmeirense completou para o fundo das redes.

No segundo tempo, logo aos sete minutos, Giuliano pegou o rebote após chute de Neymar e mandou para fora, com muito perigo. Seis minutos depois, o astro do Barcelona cruzou para cabeçada de Gabriel Jesus e o goleiro Lampe conseguiu espalmar.

Vítima de uma cotovelada de Yasmani Duk, Neymar acabou substituído por Willian. Aos 29 minutos, Roberto Firmino, colocado no lugar de Gabriel Jesus, marcou o quinto de cabeça após cobrança de escanteio de Philippe Coutinho pelo lado esquerdo e fechou o placar.

