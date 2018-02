Com nível histórico, cheia do Rio Jamanxim ameaça estrutura de ponte em Novo Progresso

Com a cheia o Rio Jamanxim ameaça a estrutura da ponte conhecida como “Ponte do Jamanxim” em Novo Progresso.

O Jornal Folha do Progresso publicou semana passada que o nível do rio estava subindo gradativamente, e que a água ameaçava passar por cima da ponte de Madeira – único acesso da cidade para as áreas na região da Flona Jamanxim no outro lado do rio.

A ponte com uma extensão de mais de 100 metros não tem passarela, muitos evitam passar com medo, a estrutura é frágil, ha possibilidade da água rodar troncos de arvores e levar a ponte, o nível bateu recorde dos últimos anos, a ponte esta com um nível na manha desta quarta-feira (28) ,menos de 40 cmm para água passar por cima. Assista o Vídeo;

Outra ponte no rio jamanxim na comunidade de Alvorada da Amazônia, esta submersa (Vídeo), ela desapareceu com a cheia do rio neste inicio de semana.

A meteorologia prevê chuva para todo mês de março para nossa região.

