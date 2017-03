Com o fim do período do defeso, pesca de oito espécies está liberada

Terminou nesta quarta-feira (15), o período do defeso (piracema) de oito espécies de peixes nos rios da bacia Amazônica. Em Santarém, no oeste do Pará o defeso teve início no dia 15 de novembro de 2016 e proibiu a pesca dos seguintes peixes: pacu, jatuarana, pirapitinga, aracu, fura calça, mapará, curimatá e branquinha.

A piracema é um período natural de reprodução dos peixes de água doce, que ocorre em ciclos anuais no período de chuvas. A restrição de pesca serve para garantir ciclo de vida dos peixes e assegurar a renovação dos estoques pesqueiros para os anos seguintes. Pescadores e feirantes comemoram o fim do defeso.

Devido a redução na oferta de espécies nas feiras do município houve o que uma alta dos preços dos pescados e de acordo com um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), o preço de algumas espécies de peixe, disparou no mês de janeiro em todo o estado. O tucunaré por exemplo, teve alta de 20, 08%.

Diante desse cenário, os vendedores buscaram alternativas para substituir as espécies que estão no defeso por outros peixes igualmente saborosos. “Estamos trabalhando com peixe congelado que vem de frigoríficos, recebemos muitas espécies vindas de viveiros como o tambaqui”, explicou Edvaldo Pinheiro, administrador da Feira do Pescado.

Outras espécies

É proibido, além da pesca, a comercialização, transporte e beneficiamento. A pesca do tambaqui está proibida desde o dia 1º de outubro e segue até o dia 31 de dezembro. O acari e o pirarucu entram no defeso no dia 1º de dezembro. A proibição da pesca do acari vai até 31 de maio e a do pirarucu até o dia 30 março.Todas as definições levam em consideração a Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nº 201, de 22 de outubro de 2008 e a Portaria, também do Ibama, nº 48, de 25 de setembro de 2007.

