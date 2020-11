Com ordem de despejo, mãe cancela festa de aniversário de 1 ano da filha e usa dinheiro para financiar terreno em Itaituba

Edinelma Tavares com os três filhos(. Foto:Divulgaçao Acervo Pessoal)

A Jovem Edinelma Tavares da Silva, mãe de três filhos, domiciliada no Distrito de Miritituba, em Itaituba, foi surpreendida recentemente ao ser comunicada que terá que desocupar a casa onde mora de aluguel, neste próximo domingo (15).

Em conversa com a redação do Plantão, Edinelma contou que, devido não ter para onde ir com a família, teve que usar o dinheiro o qual seria usado para realizar a festa de aniversário de 1 ano da filha, planejada a ocorrer no dia 19 de novembro, para dar entrada em um terreno.

“Eu estava bem animada para fazer o aniversário dela, mas aí surgiu um imprevisto . Fiquei triste mas foi por uma boa causa, pois aí meus filhos não vão sofrer com negócio de mudança”, contou.

Em face da ordem de despejo, Edinelma contou que juntamente com o esposo luta contra o tempo para conseguir recursos a fim de construir um pequeno barraco provisório no terreno financiado em parcelas mensais de R$ 500,00.

Sem condições no momento de arcar com as parcelas e a construção da casa provisória, Edinelma pede ajuda da população Itaitubense que queira lhe ajudar com os materiais de construção necessários para a obra ou até mesmo com uma quantia em dinheiro.

Portanto, caso você queira ajudar a família, entre em contato com ela por meio do telefone (93) 99216-2364. Entre na causa!!!

