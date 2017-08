Com para-brisa destruído e vizibilidade zero, piloto faz pouso de emergência e evita desastre

Segundo o jornal britânico The Independent, o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, ligou para o piloto logo após o pouso, condecorado-o com a Ordem de Coragem Ucraniana pelo ato de bravura.

O momento em que o avião consegue pousar foi filmado por um usuário do Facebook e divulgado na rede social. No vídeo, mesmo sem visibilidade e com a pista molhada, o pouso acontece, aparentemente, sem maiores dificuldades.

A aeronave, que seguia rumo a Ercan, no Chipre, precisou retornar ao local de partida, Istambul, dez minutos após decolar, em vista da gravidade dos danos ao avião. Mesmo fechado para pousos e decolagens, por causa do tempo ruim, o aeroporto abriu uma exceção para que a empresa turca Atlas Global pousasse.

Os 121 passageiros de um Airbus A320 passaram por momentos de tensão, na última quinta-feira (27/7), após a aeronave turca em que estavam ser atingida por uma tempestade de granizo, que destruiu a parte frontal do avião e estraçalhou o vidro da cabine de comando, impedindo a visão do piloto.

