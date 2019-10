Com pênalti perdido e gol anulado, Galo é derrotado pela Chape no Independência

O Atlético-MG foi surpreendido pela Chapecoense, nesta quarta-feira, e saiu de campo derrotado por 2 a 0 em pleno Independência. Com direito a pênalti desperdiçado e gol anulado, o Galo sofre o segundo revés seguido no Brasileirão.

Com o resultado, o Atlético-MG estaciona nos 35 pontos e cai para a 13ª colocação. Já a Chape chega aos 21 pontos, mas ainda se mantém na vice-lanterna na zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, o Galo visita o Fortaleza no Castelão em jogo de seis pontos, neste sábado, às 17h. Enquanto isso, os catarinenses recebem o São Paulo na Arena Condá, também no sábado, mas às 21h.

O jogo começou a todo vapor no Independência, e quem abriu o placar foram os visitantes. Logo aos quatro minutos, Bruno Pacheco cobrou falta com perigo, e o goleiro Cleiton colocou para escanteio. No tiro de canto, Henrique Almeida subiu mais que a zaga para colocar a Chape em vantagem.

O time catarinense quase conseguiu ampliar na sequência, com Roberto, mas depois disso quem teve as melhores chances de gol foi o Atlético-MG. Os comandados de Mancini reclamaram de um possível pênalti, aos 10, mas após checagem do VAR, o árbitro Diego Pombo Lopez mandou seguir.

O Galo mantinha quase 70% de posse de bola, rodava a bola no ataque, mas sentia falta do último passe para decidir as boas chances. Quando ele entrou, na bola de Luan para Nathan, o meia atleticano mandou a bola na trave, aos 47.

Na volta para o segundo tempo, a Chape repetiu a dose da etapa inicial. Logo aos quatro minutos, Everaldo pegou a sobra depois de bate-rebate dentro da área e mandou para o fundo das redes, ampliando a vantagem.

Depois disso, o Galo reclamou de mais um pênalti, mas desta vez, o árbitro assinalou a marca da cal depois da checagem no vídeo. Na cobrança, entretanto, o goleiro Tiepo voou no canto direito para defender a batida de Di Santo.

Aos 29, o Galo até balançou as redes com Igor Rabello, mas a arbitragem anulou o gol. O zagueiro mandou para as redes após cobrança de escanteio, mas no começo da jogada deu um empurrão em Márcio Araújo. Depois de checar novamente o lance, Diego Pombo Lopez assinalou falta do atleticano.

Mesmo com mais sete minutos de acréscimo, o Atlético-MG não conseguiu voltar a criar boas chances e a Chape fechou a casinha para confirmar a vitória fora de casa.

Por:Gazeta Esportiva (foto:Bruno Cantini/assessoria)30/10/2019 20:35

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...