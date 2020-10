Com perfurações de faca, homem morre após briga generalizada na zona rural de Alenquer, no Pará

Dois homens foram presos suspeitos de participação na morte de Marisson Pereira Barbosa, de 35 anos, em Alenquer — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Outro caso registrado na delegacia foi de tentativa de homicídio, também na zona rural do município. Casos aconteceram durante o fim de semana.

Uma morte foi registrada em Alenquer, no oeste do Pará, após um briga generalizada na zona rural do município na madrugada deste domingo (4). A vítima foi identificada como Marisson Pereira Barbosa, de 35 anos, que morreu em decorrência dos ferimentos provocados por golpes de faca.

De acordo com a delegada de Alenquer, Fabíola Rabelo, o crime teria acontecido por volta das 4h na comunidade Nova União. A vítima e mais quatro pessoas estavam bebendo durante um torneio que não tinha autorização para ser realizado.

Na madrugada houve um desentendimento e as outras quatro pessoas começaram uma luta corporal com Marisson. Armado com faca, um dos homens desferiu quatro facadas na vítima, que não resistiu e morreu minutos depois.

Os quatro homens fugiram logo após o crime. Entretanto, a polícia conseguiu deter dois suspeitos ainda na manhã de domingo. Outros dois estão sendo procurados.

Tentativa de homicídio

Vítima de tentativa de homicídio em Alenquer, no Pará — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Conforme a delegada, outra caso registrado na delegacia foi de uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu no sábado (3) no bairro Esperança. Logo após desferir dois golpes de faca, sendo um no pescoço e outro no peito, o suspeito foi preso. A vítima foi levada ao hospital para atendimento médico.

