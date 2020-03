Com portões fechados, Inter goleia o São José pelo Campeonato Gaúcho

15/03/2020 22:02

Neste domingo, o Internacional visitou o São José no Passo Da Areia e goleou por 4 a 1. Em jogo válido pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, o Colorado construiu o belo placar com um belo gol de falta de Edenílson, dois de Nonato, e com Thiago Galhardo, de pênalti.

Com a vitória, os comandados de Eduardo Coudet chegam a sete pontos, e lideram de maneira isolada o Grupo A. Já o São José estaciona nos 6 pontos, na quarta colocação do Grupo B.

Com a terceira rodada da Libertadores paralisada, por conta da pandemia de coronavírus, o Inter só volta a campo no próximo sábado, no clássico contra o Grêmio, no Beira-Rio.

O jogo – A primeira etapa começou agitada, com boas chances para os dois lados. Apesar de uma boa atuação do São José no começo da partida, foi o Inter quem abriu o placar. Aos 35 minutos, Edenílson cobrou falta com extrema categoria, no ângulo do goleiro Fábio.

Embalados, os colorados ampliaram apenas quatro minutos depois. Moisés recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Nonato, que finalizou de primeira para marcar o segundo dos visitantes.

Na segunda etapa, o ritmo continuou forte. Em desvantagem no placar, o São José foi para cima e criou boas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes.

Com a vitória já construída, o Inter teve tranquilidade até consolidar o resultado. Aos 30 minutos, foi a vez de Thiago Galhardo servir Nonato, que pegou de primeira para marcar mais um. Na reta final, o meia foi derrubado dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Thiago Galhardo bateu firme no meio do gol e anotou o quarto do Colorado.

Com o placar já elástico, o São José até chegou ao gol de honra. Aos 45, Goiano pegou rebote após cobrança de falta de Tavares e completou para as redes.

